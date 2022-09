Americanos de origem latina passaram a andar com o passaporte no dia a dia

Muitos cidadãos americanos, sobretudo de origem latina, passaram a andar sempre com os seus passaportes, por medo de um dia poderem vir inadvertidamente a encontrar-se numa situação que os leve a ser maltratados pelas autoridades, ou mesmo presos, por suspeita de serem imigrantes ilegais. Assim revela uma história publicada ontem no diário New York Times, onde são entrevistadas diversas pessoas que vivem com essa angústia.

Entre os entrevistados consta uma assistente legal do Arizona, nascida no México e naturalizada americana, para quem não só ela como os seus três filhos (todos nascidos nos EUA) se encontram em risco. "Com a nova administração, o medo é maior do que costumava ser. Tento explicar aos meus filhos que têm todos os direitos de cidadãos, mesmo sem terem olhos azuis, que são julgados pela sua cor e têm o direito de estar aqui".

O pesadelo de um produtor teatral

Outro entrevistado, um jovem produtor e manager teatral de Nova Iorque, também passou recentemente a andar com passaporte.

Uma das histórias que o abalou foi a de um adolescente nascido nos EUA - portanto, americano de nacionalidade - que foi detido num posto fronteiriço e passou semanas preso (as autoridades explicaram depois que a confusão resultou de informações contraditórias sobre a certidão de nascimento). "Cheguei a acordar no meio de um pesadelo em que estava a ser detido", conta o produtor teatral.

Um porta-voz do ICE, o organismo que lida com a imigração ilegal, criticou a desinformação responsável por espalhar esse tipo de receios e garantiu que os funcionários sabem o que fazem. Acrescentou que a maioria das pessoas detidas pelo ICE são-no depois de cometerem algum crime pelo qual foram parar a uma cadeia local.

O Times nota que nos EUA nem sequer é obrigatório andar com quaisquer documentos de documentação no dia a dia. Isso torna especialmente inquietante a prática agora adoptada por muitos cidadãos americanos depois de o governo lançar uma ofensiva contra a imigração que os poderá atingir apenas por terem o aspeto errado, eventualmente sem que eles possam esclarecer logo a situação.