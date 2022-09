Uigures são reprimidos e reeducados

Um homem velho percorre a cidade velha de Kashgar, com os ombros descaídos sob um casaco desbotado. Tal como os seus dois colegas da patrulha civil, usa uma braçadeira vermelha e um longo bastão de madeira. Fazem a vigia.

Nas ruas, agentes policiais mandam parar ao acaso os uigures que passam. Com um pequeno aparelho, a polícia analisa-lhes os telemóveis em busca de software ilegal, como o WhatsApp ou as VPN [redes privadas virtuais] que iludem a censura na internet, a grande firewall. À entrada da cidade velha, os guardas do destacamento de segurança, em equipamento de combate, mandam os uigures abrir os sacos. Os não-uigures passam.

