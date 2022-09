Possível acordo de paz entre EUA e os Taliban esquece os direitos das mulheres 

Um acordo de paz entre os Taliban e os Estados Unidos poderá estar próximo de ser concluído. Segundo a imprensa americana, o presidente Donald Trump tem manifestado repetidamente a sua impaciência com aquela que é a guerra mais longa em que os EUA jamais se envolveram, e gostaria de ter um acordo para apresentar como triunfo na campanha presidencial do próximo ano. "Continuamos empenhados em atingir um acordo de paz abrangente", disse o secretário de Estado Mike Pompeo na sexta-feira, após uma reunião com o presidente.

A condição básica imposta por Trump é que haja garantias de que o Afeganistão não voltará a ser usado como base para grupos terroristas que possam vir a atacar os EUA, como a Al Qaeda fez em 2001. Neste momento ainda se encontram 14 mil militares do exército americano no país, metade dos quais envolvidos em operações antiterrorismo. Um dos pontos cruciais das negociações, justamente, é quantos deles terão de ficar a assistir as forças agefãs durante algum tempo.

Noutros aspetos a posição americana é menos clara. A situação das mulheres, que melhorou incomensuravelmente com o derrube do regime taliban em 2001, após a invasão americana na sequência dos ataques de 11 de setembro, poderá conhecer um retrocesso. Embora alguns observadores digam que os Taliban evoluíram desde essa altura, a verdade é que o estatuto e a liberdade das mulheres parecem permanecer subalternos nas áreas do país que eles controlam. Contudo, esse tema não consta entre os pontos negociais regularmente mencionados como indispensáveis pelos responsáveis americanos.



Quanto à ideia de que a chegada aos Taliban ao governo permitirá uma verdadeira partilha de poder no país, ou potenciará o combate ao terrorismo, também não parece haver garantias. Falando ao Wall Street Journal, um diário americano, Thomas Joscelyn, um académico especialista em Afeganistão, disse: "Os Taliban não vão pousar as suas armas e procurar uma paz real. Vão usar a retirada americana para derrubar o governo afegão e ressuscitar o emirato islâmico".



Em suma, Trump poderá estar a correr o risco de repetir o erro tantas vezes criticado de Barack Obama ao retirar as forças americanas do Iraque em 2011. O advento do Daesh (Estado Islâmico) mostrou que essa decisão, motivada parcialmente pelas eleições presidenciais do ano seguinte, era prematura, e não fora acompanhada por verdadeiras garantias de que o país não se tornaria novamente um foco de instabilidade na zona.



No Afeganistão, além desse problema, há a questão de saber se a metade feminina da população, cuja vida mudou substancialmente a muitos níveis - incluindo da representação política; 27 por cento dos lugares no parlamento são reservados para elas - terá de voltar ao que era antes. Os Taliban têm sugerido abertura aos direitos das mulheres, mas há muito cepticismo em relação a isso.