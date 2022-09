Três filhos de um bombeiro morrem quando o pai atendia outra chamada de emergência

Três de cinco crianças que morreram num incêndio em Erie, Pensilvânia, eram filhas de um bombeiro voluntário que estava nesse momento a acorrer a outro alerta. As suas duas filhas e um rapaz encontravam-se numa casa que tinha sido convertida em creche e onde eles iam passar a noite, por os pais estarem a trabalhar.

Quando o drama aconteceu, o bombeiro Luther Jones tinha ido responder a uma chamada que depois se verificou ter tido origem no mau funcionamento do alarme. Ainda não se conhecem as causas do incêndio, mas sabe-se que as crianças tinham idades entre os oito meses e os sete anos. O dono da creche foi hospitalizado, e a mãe dos três filhos de Jones (que era igualmente mãe de outra das vítimas) disse que a cada minuto sente a dor de pensar neles a debaterem-se contra as chamas.

Polícia e inspetores municipais acorreram ao local, e agora vai-se tentar apurar as causas. A avó de quatro das vítimas disse que ninguém percebe como a tragédia aconteceu. Os principais encarregados de determinar isso são três detetives especializados nesse tipo de investigações.