EUA. Vendas de mochilas à prova de bala disparam

A pólvora é composta por salitre, enxofre e carvão. Connor Betts era obcecado por violência e pelo poder da mistura daquelas substâncias e matou nove pessoas em Dayton, Ohio. Um dia antes, em El Paso, Texas, Patrick Crusius conduziu dez horas à procura de alvos mexicanos e, após estacionar no Walmart, matou 22 pessoas. Nesse fim de semana de 3 e 4 agosto, os Estados Unidos viram assassinados 31 cidadãos.

O alarme soou.

Os da política fizeram política e desataram a pressionar por medidas que combatam a violência. Até Bill Clinton, que em 1994 conseguiu ver aprovada uma proibição a venda de armas automáticas, entrou em ação, pedindo o regresso ao que Washington aprovou há 25 anos.

Houve outra consequência deste estado de ansiedade e desassossego: as vendas de mochilas à prova de bala dispararam naquele país, já que vários ataques observados no passado aconteceram em escolas norte-americanas. Segundo a CNN, as empresas Bullet Blocker, TuffyPacks e a Guard Dog Security revelaram um crescimento nas vendas daquele produto entre 200% e 300% na semana seguinte aos tiroteios de Dayton e El Paso.

“Vemos sempre picos nas vendas nos dias ou semanas depois dos tiroteios”, confirmou à CNN Steve Naremore, CEO da TuffyPacks, que confirmou ainda que na última semana as vendas na sua empresa subiram 300%.

Naremore revelou ainda que a ideia de negócio, que começou em 2015, surgiu depois de a sua filha, então na quarta classe, lhe ter dito que havia simulações para tiroteios daquela natureza na escola. Já a Bullet Blocker, criada por Joe Curran há 12 anos, surgiu na sequência de um ataque na Universidade Virginia Tech que matou 32 pessoas, em 2007. Cho Seung-Hui, o autor, matou-se depois de matar.

Os preços destas mochilas podem variar entre 90 e 445 euros, diz este artigo do “The Guardian”. Algumas empresas vendem também acessórios à prova de bala, que funcionam como upgrade a mochilas normais.

Christchurch. Neozelandeses já entregaram mais de 10 mil armas

No dia 15 de março, Brenton Tarrant, de 28 anos, matou 51 pessoas em duas mesquitas, em Christchurch, na Nova Zelândia. Vinte e seis dias depois daquele ato de ódio, o parlamento do país aprovou uma lei que proibia quase todas as armas automáticas e semiautomáticas. Apenas um deputado votou contra. A posse daquelas armas proibidas pode significar uma pena até cinco anos de prisão.

E o país decidiu ser mais seguro, planeando eventos e ações para os cidadãos entregarem em segurança as armas.

O programa de entrega de armas começou em meados de julho e prolonga-se até dezembro. Os neozelandeses já entregaram mais de 10 mil armas, conta a revista “Newsweek”.