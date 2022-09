Peso argentino cai 19% face ao dólar após revés eleitoral de Mauricio Macri

O peso argentino caiu esta segunda-feira 18,76% no encerramento do mercado de câmbio, registando uma forte queda 24 horas depois da derrota eleitoral do Presidente, Mauricio Macri, nas primárias consideradas como primeira volta das eleições presidenciais de outubro.

No final desta segunda-feira negra para a terceira economia da América Latina, a moeda argentina estava a ser negociada a 57,30 pesos por um dólar contra os 46,55 pesos no fecho das operações cambiais na passada sexta-feira.

No que diz respeito à bolsa de Buenos Aires, a abertura dos mercados foi marcada por uma queda superior a 10%, mas a queda chegou a ser de 30% às 17:00 (hora de Lisboa).

Na sexta-feira, o índice Merval subiu 8% num ambiente de otimismo em relação aos resultados eleitorais de domingo.

"Uma rutura nas decisões políticas [pelo próximo Governo argentino] é o cenário mais provável", resumia hoje uma nota do banco JP Morgan para explicar a inquietação dos mercados.

Mauricio Macri reuniu-se hoje com o presidente do banco central, Guido Sandleris, e haverá um Conselho de Ministros à tarde (hora local) para seguir a evolução dos mercados.

"O Presidente devia transmitir uma mensagem de tranquilidade. Os mercados estão agitados porque o Governo está numa situação em que não pode dar resposta" à crise económica, afirmou à Radio 10 o candidato de centro-esquerda Alberto Fernandez, vencedor das primárias de domingo.

A derrota por ampla margem do Presidente Macri nas eleições primárias de domingo torna a sua reeleição praticamente impossível e abre, segundo analistas, um período de risco de turbulência financeira com possibilidade de corrida cambial.

Quando estão contabilizados 97,61% dos votos das chamadas Primárias Abertas Simultâneas e Obrigatórias (PASO) os resultados revelam uma dura derrota para o Presidente Macri na sua campanha pela reeleição a 27 de outubro próximo. O candidato da ex-Presidente Cristina Kirchner, Alberto Fernández, obteve 47,66% dos votos enquanto Macri ficou com 32,08%.