EUA acreditam que explosão que matou 7 cientistas russos aconteceu no teste de novo míssil nuclear

A explosão mortal que aconteceu na passada quinta-feira num laboratório russo afinal foi um acidente nuclear, confirmaram as autoridades russas depois de alguns dias de silêncio sobre as causas da morte de sete cientistas. E não só foi nuclear como, acreditam os Estados Unidos, foi um teste ao novo tipo de míssil que os norte-americanos já sabem que os russos estão a produzir, apesar de, em público, nenhum responsável pela pasta da Defesa ter ainda oferecido qualquer comentário.

O acidente no laboratório de testes nucleares de Nenoksa é possivelmente um dos piores conhecidos desde Chernobyl, embora em menor escala, mas o secretismo à volta da explosão desencadeou uma série de perguntas ansiosas das comunidades perto da base. Por sua vez, Europa e Estados Unidos começaram a conduzir as suas próprias diligências e acreditam que o novo programa de desenvolvimento bélico da Rússia pode ter graves falhas tecnológicas, o que o torna menos seguro. Os níveis de radiação na atmosfera dispararam nas horas a seguir ao acidente. A cidade de Severodvinsk, a cerca de 35 quilómetros, registou picos breves de radioatividade duzentas vezes acima do normal.

No domingo, responsáveis do instituto de investigação onde trabalhavam cinco dos cientistas cujas mortes já foram confirmadas afirmaram que o acidente se deveu à explosão de um pequeno reator nuclear durante uma experiência do Mar Branco. É essa “experiência” que os Estados Unidos consideram já terem identificado: segundo fontes ouvidas sob anonimato pelo “New York Times”, as agências de informações norte-americanas acreditam que a Rússia estava a testar os protótipos do SSC-X-9 Skyfall, um míssil já anunciado pelo presidente Vladimir Putin como parte de uma nova frota de mísseis que podem atingir qualquer local da terra por serem alimentados por um pequeno reator nuclear e não por combustível.

Nas reuniões do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a preocupação é que estes mísseis consigam evadir-se às defesas antimíssil dos norte-americanos, montadas no Alasca e na Califórnia com especial intensidade. O problema é que com uma trajetória deambulante e a capacidade de voar muito mais baixo, ou até debaixo de água, os Skyfall são uma ameaça a que os Estados Unidos estão atentos.

Alguns especialistas em armamento nuclear continuam a dizer que a ideia de um míssil alimentado a energia nuclear é uma fantasia que os Estados Unidos já alimentaram durante os anos 60 e 70 sem terem conseguido chegar a nenhuma fórmula que de facto funcionasse, mas com o último dos acordos (New START) para a não proliferação a expirar daqui a dois anos (e a retirada dos Estados Unidos do Intermediate Nuclear Forces Agreement), toda a atenção à atividade nuclear russa é pouca.