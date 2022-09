Anna Sorokin. A ascensão e queda de uma falsa herdeira na alta roda de Nova Iorque

Diz o ditado que ‘a mentira tem perna curta’, mas no caso de Anna Delvey – aliás, Sorokin – a habilidade com que inventou uma falsa identidade e a encenou perante a alta sociedade de Nova Iorque permitiu-lhe passadas largas. E caras. Até ser descoberta, a jovem agora com 28 anos, e que se apresentava como uma rica herdeira alemã, viveu em grande estilo, com tudo a que (afinal) não tinha direito: roupas de alta costura, viagens de luxo, acesso a festas exclusivas, hotéis de cinco estrelas, ou mesmo o privilégio de conviver com as personalidades mais sonantes.

Anna enganou muita gente, e não apenas aqueles que acreditaram nela, mas também os amigos, bancos ou empresas que lhe concederam crédito, pagaram dívidas ou passaram dinheiro para as mãos. Porque a alemã, que afinal era russa, oriunda de uma muito humilde família, nada tinha de seu. Acabou denunciada à justiça e condenada a vários anos de prisão, com o mais recente capítulo a ligá-la à Netflix, depois de a gigante do sector de streaming se ter interessado por contar a história da sua vida. Estrela de uma série? Sim, aceita a justiça norte-americana, desde que as fraudes de Anna não lhe permitam voltar a lucrar.

Acusada formalmente em outubro de 2017, altura em que foi presa, a odisseia de Anna Sorokin acabou por saltar para as notícias, que recuperaram a sua trajetória de mentiras e crimes, cujo montante ascendeu a pelo menos 275 mil dólares (cerca de 245 mil euros), conseguidos basicamente com recurso a cheques sem cobertura e esquemas para conseguir empréstimos bancários.

Em silêncio no tribunal

“Como provado no julgamento, Anna Sorokin cometeu verdadeiros crimes de colarinho branco durante sua longa farsa”, afirmou o procurador Cyrus Vance no comunicado em que anunciou a condenação da jovem, em abril de 2019.

Não que a ré os tenha reconhecido. Sorokin declarou-se inocente e optou por não testemunhar durante o julgamento, ainda que pouco antes de ser conhecida a pena – não menos de quatro anos de prisão e um máximo de 12, dependendo o tempo efetivo de fatores como o seu comportamento na cadeia – tenha pedido desculpa “pelos erros” que cometeu”.

A jovem chegou a Nova Iorque em 2014, cheia de projetos ambiciosos. Começou por dar nas vistas deixando gordas gorjetas de 100 dólares (90 euros) por onde passava, procurando lugares estratégicos e fazendo-se aproximar de ricos e famosos, a quem vendia a sua biografia falsa.

O maior dos planos era abrir em Manhattan um espetacular clube privado, projeto de mais de 40 milhões de dólares que seria desenhado por Gabriel Calatrava (filho do conhecido arquiteto espanhol), que conheceu em 2015 e que viria a ser uma das testemunhas de acusação.

Dificuldade em fazer transferências bancárias

Filha de um camionista russo que emigrou para a Alemanha com a família, onde abriu um pequeno negócio de ar condicionado, terá sido o pai a ajudá-la nos primeiros tempos após a jovem ter deixado a casa de família, inclusive quando ela passou um primeiro período em Paris, onde foi estagiária numa revista dedicada à moda e à arte.

Com habilidade construiu para si uma história de sofisticação e falsa abundância, que conseguiu ir alimentando com mestria, queixando-se frequentemente da alegada dificuldade em conseguir fazer transferências a partir da Europa.

A coisa complicou-se quando o hotel de cinco estrelas onde se instalou, no Soho de Nova Iorque, reclamou o pagamento da dívida acumulada: perto de 30 mil dólares (quase 27 mil euros), pela estadia num quarto de 400 dólares por noite (perto de 360 euros).

De alguma forma conseguiu pagar, mas o hotel colocou-a na rua de qualquer forma e a desconfiança começou a crescer, ainda que daí tenha ‘saltado’ para outro hotel de luxo e depois para outro, somando dívidas e começando a levantar mais suspeitas, ao pedir a amigos que pagassem contas por ela quando o cartão de crédito era recusado, por exemplo. Rachel DeLoache Williams, uma dessas amigas, contou mesmo, num livro, como se deixou enganar pela falsa herdeira, a ponto de ser ela a pagar uma luxuosa viagem a Marrocos, para a qual tinha sido convidada por Sorokin.

Detida num restaurante

Já com um rasto de cheques falsos e elaborados esquemas bancários, que incluíram conseguir um adiantamento de 100 mil dólares por conta de um crédito de milhões que pediu para lançar a sua mega-obra, a jovem russa foi detida quando, em junho de 2017, tentou abandonar um restaurante sem pagar a conta.

A história de Sorokin acabou por merecer o interesse da Netflix, mas a jovem não poderá ficar nem com um centavo da verba acordada no contrato. Está na lei norte-americana. Nenhum criminoso pode lucrar pela fama que os seus crimes tenham atraído. Daí que os 70.000 dólares (mais de 62 mil euros) e todos os ‘royalties’ devidos a Sorokin pelo acordo assinado com a Netflix tenham de ser distribuídos pelos bancos e hotéis que a mulher defraudou. Ainda assim, uma verba curta para saldar a totalidade dos prejuízos que causou.