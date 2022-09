Nazismo: no seu último livro, Primo Levi alerta para o perigo de tudo voltar a repetir-se

Entre os pesadelos que assaltaram Primo Levi durante os onze meses passados em Auschwitz, havia um especialmente aterrorizador. O de voltar a casa, contar o que aconteceu e ninguém acreditar. Nessas noites de sono que ele próprio descreveu como “um dormir de escravos”, a certeza do sofrimento físico ou a ideia da morte eram menos assustadoras do que a hipótese de não validação da sua história. Por isso, num 1947 em que a grande maioria dos sobreviventes se remetia ao silêncio, aos 27 anos, Levi escreveu “Se Isto é um Homem”. Escreveu-o febril e objetivamente, respeitando — dirá mais tarde ao também autor Philip Roth — o modelo do “relatório semanal usado nas fábricas”: conciso, preciso e forjado “numa linguagem que todos possam compreender”.

O pesadelo não se concretizou. Levi saiu, relatou a experiência de deportado, vivida com “a curiosidade do naturalista que se descobre transplantado para um ambiente monstruosamente novo”. E nunca parou de o fazer. Até hoje, o ano do centenário do seu nascimento, a voz da testemunha dominou a do romancista, construiu-o como escritor. “A aventura de Auschwitz não me destruiu nem física nem mentalmente, não destruiu a minha família, não me privou de uma pátria, de uma casa, de um trabalho. Antes, ofereceu-me um segundo ofício, porque provavelmente eu nada teria escrito se não tivesse tido algo sobre o qual escrever”, confessou em 1982 numa entrevista à televisão italiana RAI. Ao exercer a segunda vocação, projetou sobre nós não apenas a sombra dos factos vistos, tocados e ouvidos — “falo só do que vi com os meus olhos” —, mas também a sombra mais vasta, corrosiva e incontrolável do futuro num mundo onde Auschwitz foi possível. Não é por isso surpreendente que o primeiro livro, cru e descritivo, anuncie no prefácio a intenção de “fornecer documentos para o estudo sereno de alguns aspetos da alma humana”, pelo meio formulando a tese, para sempre defendida, de que aquele é um lugar do qual não se sai: “Não temos regresso. Ninguém deve sair daqui, pois poderia levar para o mundo, juntamente com a marca gravada na carne, a terrível notícia do que, em Auschwitz, o homem teve coragem de fazer ao homem.”