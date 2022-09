Tornado no Luxemburgo causa sete feridos e estragos em mais de uma centena de habitações

O tornado que atingiu o Grão-Ducado do Luxemburgo provocou estragos materiais em propriedades de cidadãos portugueses, divulgou este sábado o gabinete do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, sublinhando que ainda não foi possível avaliar a extensão destes danos. Até ao momento, não há portugueses hospitalizados e toda a situação está a ser acompanhada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da embaixada e do consulado no Luxemburgo.

Foi também mantido o contacto com o movimento associativo dos portugueses por parte das autoridades nacionais. O consulado português no Luxemburgo também não não recebeu pedidos de ajuda da comunidade portuguesa no país. Na linha de emergência aberta pelo Governo do Luxemburgo, que se mantém operacional para receber pedidos de ajuda, também existem registo de incidentes com portugueses.

Sete pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, durante a passagem de um tornado que varreu na sexta-feira o sudoeste de Luxemburgo, de acordo com o Governo deste país. As rajadas de vento, que atingiram 128 quilómetros, provocaram estragos em mais de uma centena de habitações. O tornado afetou Bascharage e Petange, localidades no sudoeste do Grão-Ducado, na fronteira com a Bélgica e com a cidade francesa de Longwy (Meurthe-et-Moselle).

yves reiff

Após a passagem do tornado várias estradas foram cortadas devido a inundações e árvores caídas, tendo-se registando ainda interrupção na circulação dos caminhos de ferro. Os portugueses são a comunidade estrangeira mais numerosa do Luxemburgo, contabilizando, em janeiro de 2019, cerca de 95 mil pessoas, o que representa cerca de 15% da população total. Na região atingida pelo tornado residem cerca de 20 mil portugueses, adiantou o secretário de Estado.

Marcelo rebelo de Sousa já enviou uma mensagem de solidariedade ao Grão-Duque do Luxemburgo lamentando os danos causados pela passagem do tornado. A mensagem de solidariedade, divulgada no site da Presidência da República, inclui o povo luxemburguês e os portugueses residentes no Luxemburgo e exprime votos de rápida recuperação de todos os feridos.