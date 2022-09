Líder curdo Abdullah Öcalan diz que consegue acabar com conflito entre Turquia e rebeldes “numa semana”

O líder independentista curdo Abdullah Öcalan, preso há duas décadas, diz estar pronto para encontrar uma solução para a questão curda e que poderia acabar com o conflito entre a Turquia e os rebeldes “numa semana”. Segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira pelos seus advogados, Öcalan acrescentou que os curdos não precisam de um Estado separado mas de um lugar que seja consistente com as relações históricas entre turcos e curdos.

“Estou a tentar abrir um espaço para os curdos. Vamos resolver a questão curda”, disse ainda. “Eu posso resolvê-la. Tenho confiança em mim próprio. Estou pronto para uma solução. Mas o Estado turco precisa de fazer o que é necessário”, revelou ainda.

A Al Jazeera lembra que a oferta de negociações acontece um dia depois de a Turquia e os EUA terem chegado a um acordo para criar e administrar uma zona de segurança no norte da Síria. Esta região está atualmente sob o controlo de forças curdas apoiadas por Washington, incluindo as Unidades de Proteção Popular, com ligações a Öcalan.

Fundador de partido na lista negra de vários países

Öcalan é o fundador do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que lançou uma rebelião separatista contra o Estado turco em 1984. Está preso desde 1999, quando forças especiais turcas o capturaram no Quénia, e é aclamado entre apoiantes do Partido Democrático dos Povos (HDP), partido turco pró-curdo que o vê como peça-chave em qualquer processo de paz.

O PKK integra várias listas negras e é considerado um grupo terrorista pela Turquia, pela NATO, EUA, Reino Unido e outros aliados ocidentais. O conflito já matou mais de 40 mil pessoas.

Após a sua captura, Öcalan foi condenado à morte por traição mas a sentença foi alterada para prisão perpétua quando a Turquia aboliu a pena de morte em 2002, numa altura em que parecia próxima de conseguir a adesão à União Europeia.

Erdogan endurece retórica contra curdos

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem endurecido o seu discurso relativamente aos rebeldes curdos desde a interrupção do último cessar-fogo em 2015, reduzindo as hipóteses de uma solução política para o conflito. Desde então, a Turquia tem conhecido alguns dos piores episódios de violência.

Nos anos que antecederam o fim do cessar-fogo, Öcalan desempenhou um papel significativo nas conversações de paz entre as duas partes.