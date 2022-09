Primeiro-ministro e advogado homossexual candidatam-se às presidenciais tunisinas

O campo dos candidatos presidenciais na Tunísia conheceu mais dois nomes, com o chefe do Governo, Youssef Chahed, e o advogado homossexual assumido Mounir Baatour, a apresentarem esta quinta-feira as suas candidaturas, um dia antes de o prazo fechar.

"Pensei bem e decidi apresentar-me (à eleição) para o posto de Presidente da República", anunciou o mais jovem primeiro-ministro que a Tunísia já conheceu, durante um congresso do seu partido, o Tahya Tounes.

A candidatura de Mounir Baatour, que se assume homossexual e defensor dos direitos da comunidade LGBTQ, apesar de ser alvo de contestação no seio deste grupo, é a primeira no mundo árabe de um candidato com esta orientação sexual do conhecimento público.

As eleições estão marcadas para 15 de setembro. Youssef Chahed, um engenheiro agrónomo, de 43 anos, diz querer "romper com o antigo sistema e dar esperança a todos os tunisinos, designadamente os jovens que podem estar em postos importantes no Estado".

Presidente do Partido Liberal, Mounir Baatour declarou à AFP: "O facto de ser homossexual não muda o que quer que seja. É uma candidatura como as outras que não tem nada de único. Tenho um programa económico, social, cultural e educativo que interessa a todos os tunisinos, para a sua vida quotidiana".

Até hoje, 56 candidatos já tinham apresentado a sua candidatura, entre os quais o presidente interino do parlamento, Abdelfattah Mourou, candidato do partido Ennahdha, bem como o empresário, com interesses na comunicação social, Nabil Karoui. Este, acusado recentemente por lavagem de dinheiro, apresenta-se como o candidato dos mais pobres e pode ser um adversário de respeito para Chahed.

Em 31 de agosto, a entidade que controla o processo eleitoral (ISIE) vai anunciar as candidaturas que validou.