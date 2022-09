Mãe de atirador de El Paso alertou a polícia devido à arma do filho

A mãe de Patrick Crusius, o alegado atirador que causou 22 mortos e 26 feridos no passado domingo num supermercado em El Paso, alertou as autoridades após descobrir que o filho possuía uma arma, avança a CNN.

Segundo a estação de televisão norte-americana, a progenitora telefonou para o número de emergência da polícia do Texas preocupada com o facto de o filho possuir uma AK-47. Uma chamada alegadamente motivada pela preocupação normal de uma mãe, uma vez que esta não teria conhecimento de qualquer plano de um ataque.

A polícia desvalorizou o alerta, sublinhando que o jovem, de 21 anos, já tinha idade legal para possuir uma arma e que não constituiria à partida qualquer ameaça. Durante a chamada, a mãe nunca chegou a identificar o filho, nem a polícia tentou apurar mais informação sobre o indivíduo.

Aliás, a polícia do Texas adiantou, entretanto, que Patrick Crusius só esteve envolvido anteriormente em três pequenos incidentes: quando o jovem estava num autocarro que sofreu um acidente, quando foi detetado um alarme falso na casa da família e quando fugiu uma vez de casa, mas apareceu cerca de meia hora depois. Ou seja, não havia quaisquer suspeitas que apontassem para um perfil de um supremacista branco ou que antecipassem qualquer tipo de ataque.

Os próprios familiares do suspeito garantem que mesmo quem convivia de perto com o jovem nunca ficou desconfiado com qualquer atitude sua. Antes pelo contrário. Descrevem Patrick Crusius como um jovem normal que tinha apenas as suas dúvidas existenciais normais para a idade, como hesitar em pedir transferência na universidade ou iniciar uma carreira militar.

Só depois do ataque, as autoridades norte-americanas descobriram que o jovem escrevera um manifesto de quatro páginas na plataforma 8chan, defendendo a supremacia branca e manifestando-se contra os imigrantes no país, nomeadamente os latinos. Caso seja declarado culpado, Patrick Crusius arrisca-se a ser condenado à pena de morte.