Maduro rompe diálogo com a oposição sobre impasse político e responsabiliza as sanções americanas

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou que os representantes do seu Governo não viajassem até Barbados para conversações agendadas para esta quinta e sexta-feira com a oposição, apontando o dedo às sanções americanas.

Maduro “decidiu não enviar a delegação venezuelana” para as negociações com o líder da oposição, Juan Guaidó, “devido à grave e brutal agressão” que “continuamente é levada a cabo pela Administração Trump contra a Venezuela”, revelou uma declaração governamental esta quarta-feira.

As duas partes começaram a reunir-se em Barbados em julho para encontrar uma solução para o impasse político na Venezuela.

“Guaidó celebrou ações prejudiciais à soberania”

“Os venezuelanos repararam como o líder da delegação da oposição, Juan Guaidó, celebrou e promoveu estas ações que são prejudiciais à soberania nacional”, disse o Ministério da Informação em comunicado. “A Venezuela está disposta a rever os mecanismos deste processo, de modo a que a sua continuação seja eficaz e esteja em sintonia com os interesses do povo”, acrescentou.

Na segunda-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou o congelamento de todos os ativos do Governo venezuelano nos EUA e impediu transações com as autoridades de Caracas. A medida, que vem na sequência de repetidas rondas de sanções contra Maduro, inclui a autorização de penalizações contra “estrangeiros” que disponibilizem apoio ao seu Governo, disse o conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, John Bolton, no dia seguinte.

“Precedente perigoso contra propriedade privada”

A vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, classificou as mais recentes sanções como “uma ameaça global” e um ataque à propriedade privada. “Todos os países que tenham investimentos nos EUA devem ficar preocupados porque isto abre um precedente perigoso contra a propriedade privada”, alertou.

A Venezuela vive uma situação de impasse político desde janeiro, quando Guaidó se autoproclamou Presidente interino, tendo recebido o apoio de mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos. Guaidó invocou a Constituição para assumir uma presidência rival em exercício, alegando que a reeleição de Maduro em 2018 tinha sido fraudulenta.

“Sanções serão levantadas amanhã” se Maduro sair

Na quarta-feira, Guaidó defendeu que Maduro poderia ajudar o país abandonando o palácio presidencial. “Dessa forma, as sanções serão levantadas amanhã”, disse, acrescentando que estas são “penalizações para quem rouba e lucra com a miséria”.

A Venezuela está em profunda recessão há cinco anos. A escassez de comida e medicamentos é frequente e os serviços públicos falham progressivamente. Cerca de um quarto dos 30 milhões de habitantes da Venezuela precisa de ajuda, segundo as Nações Unidas. Desde o início de 2016, mais de três milhões de pessoas já abandonaram o país.