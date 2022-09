“Filme de terror” em Espanha. Filho assassinado pelo pai ao tentar defender a mãe

É o mais recente caso que está a chocar Espanha. Ismael, um adolescente de 15 anos, morreu na quarta-feira quando tentava defender a mãe das agressões cometidas pelo pai na província de Teruel, em Andorra. É o terceiro menor que é morto este ano no país em contexto de violência doméstica, avança o “El País”.

A mãe Gema, de 39 anos, ficou ferida em estado grave com facadas, enquanto o agressor Mustafá, de 41 anos, se suicidou após o crime, atirando-se do quarto andar do prédio onde viviam. Os vizinhos falam num “filme de terror”. Ninguém suspeitava de que esta tragédia pudesse acontecer.

O pai, um cidadão com nacionalidade marroquina e espanhola, trabalhava nas limpezas numa central termoelétrica e parecia ser um pai e marido presente. Falava sempre do filho que foi praticante de parkour e se dedicava agora mais ao kickboxing. Era um jovem “muito educado” e “ligado à mãe”, segundo os vizinhos.

As autoridades estão já a investigar os contornos do crime, mas garantem que não há denúncias de maus tratos relativas ao agressor. Mas sublinham, também, que 79% dos casos de violência doméstica não são alvo de queixas por receio.

O Governo de Aragão já lamentou este “crime machista”, apelando a uma resposta unânime de condenação por parte da sociedade. Entretanto, foram convocadas várias manifestações contra a violência doméstica e vigílias em homenagem às vítimas em Teruel e localidades dos arredores.

Pelo menos 38 mulheres foram assassinadas em Espanha, vítimas de violência de género nos primeiros oito meses do ano. Desde 2013, morreram 29 menores no país em contexto de violência doméstica, de acordo com os dados oficiais.