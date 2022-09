Estudo da Universidade da Pensilvânia mostra que alguns homens não reciclam o lixo por medo de que isso os faça parecer homossexuais

Não quer dizer que seja esta a razão pela qual, daqui a meio século, as nossas cidades estejam quase submersas, mas um estudo da Universidade Estatal da Pensilvânia descobriu que há homens que não têm comportamentos “amigos do ambiente” porque associam coisas como reciclar ou usar um saco reutilizável a “comportamentos femininos”.

Mais de metade dos 960 adultos entrevistados disse ter medo de ser “apanhado” a reciclar ou em outras atividades do género por poderem passar a impressão de estarem interessados em outros homens.

A equipa da psicóloga Janet K. Swim, que conduziu o estudo, pediu a homens e mulheres que avaliassem algumas ações banais humanas, transmitidas através de pequenos vídeos por personagens ficcionais, e atribuíssem a cada um dos segmentos o adjetivo de “feminino” ou “masculino”. Não foi pedido aos sujeitos que dissessem literalmente a palavra “lésbica” ou “gay” ou “homossexual” mas os homens que se declararam “hetero” evitavam os “comportamentos femininos”.

“Se uma pessoa considera importante a sua identificação sexual, então é normal que dê prioridade a comportamentos que a façam sentir-se confortável e não aqueles que possam colocar a sua identificação sexual em causa”, disse no comunicado que acompanhou o lançamento do estudo.

Tanto os homens como as mulheres, na sua maioria, afirmaram que questionariam a sexualidade de um homem mais facilmente se ele estivesse com um saco reutilizável na mão. Os entrevistados também admitiram que a sexualidade de uma mulher que, por exemplo, isolasse as janelas de sua casa para poupar energia, também seria motivo de discussão.

Janet K. Swim conclui dizendo que “os homens podem ter mais dificuldade em participar em atividades ecológicas por causa destes estereótipos enraizados nos dois géneros”.