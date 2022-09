Desembarcar mesmo no centro de Veneza? Para o ano pode já não ser possível

Para o ano, quando o verão voltar, pode já ser impossível desembarcar de um navio de cruzeiro mesmo no centro de Veneza. O ministro dos Transportes de Itália, Danilo Toninelli, disse a uma comissão parlamentar na quarta-feira que os cruzeiros vão começar a dispersar do centro histórico da cidade, devido aos danos que causam às fundações das casas suspensas por cima de água, à poluição e aos acidentes.

Em 2020, só cerca de um terço dos cruzeiros vão poder atracar, ou pelo menos é este o plano do ministro que, como outros antes dele, enfrenta a fúria das grandes companhias de cruzeiros. Chegar a Veneza e desembarcar logo na Lagoa de Veneza, a poucos passos da Praça de São Marcos é dos melhores atributos de todas as suas brochuras turísticas, mas há muito que habitantes e presidentes da câmara lutam para divergir pelo menos algum do tráfego para Fusina, um pequeno porto perto de Veneza.

O ministro está particularmente sob pressão porque, no início da época alta, o enorme MSC Opera, de 13 andares, colidiu com um dos cais de desembarque porque não conseguiu parar a tempo. Quatro pessoas ficaram feridas no Giudecca Canal, que desagua na Praça de São Marcos. Poucas semanas depois, o Costa Deliziosa, de 12 andares, quase colidiu com um iate.

A decisão não está tomada e as autoridades locais disseram ao “The Guardian” que estas hipóteses são apenas aquelas que foram apresentadas por Toninelli, “não uma decisão final”. Ministro pelo Movimento 5 Estrelas, populista e bastante imprevisível no que ao seu barómetro ideológico diz respeito, Toninelli já se incompatibilizou com o presidente da Câmara e com o presidente da região de Veneto e por isso não é certo que venha a existir acordo.