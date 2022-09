Amnistia Internacional adverte sobre viagens para os Estados Unidos devido à violência armada

A Amnistia Internacional (AI) emitiu esta quinta-feira uma advertência sobre as viagens para os Estados Unidos "atendendo aos contínuos níveis de violência armada no país" e sugeriu precaução reforçada e um plano de contingência para quem visite o país.

Através de um comunicado divulgado nos Estados Unidos, a AI recomenda "estar extremamente vigilante em todos os momentos e ter consciência da omnipresença de armas de fogo entre a população".

Neste sentido, a organização não-governamental (ONG) de direitos humanos aconselha que se evitem "locais onde se concentram grande número de pessoas, em particular eventos culturais, locais de culto, escolas ou centros comerciais" e ainda cautelas acrescidas "quando se frequentem bares locais, clubes de festa ou casinos".

Na sequência dos tiroteios de El Paso e Dayton no fim de semana, com um balanço de 31 mortos, a ONG adverte que "dependendo da identidade de género do viajante, a raça, o país de origem, a etnia ou a orientação sexual", podem encontrar-se em maior risco de serem alvo de violência armada, e deverão planear [a viagem] em consonância".

Segundo as autoridades, o tiroteio em El Paso, protagonizado por Patrick Crusius, 21 anos, esteve motivado por uma ideologia supremacista branca, ao ser efetuado numa zona comercial da cidade fronteiriça com o México muito frequentada por latino-americanos (hispânicos).

Entre os 22 mortos, oito eram de nacionalidade mexicana.

As autoridades referiram que, antes do tiroteio, Crusius publicou um manifesto na internet que reproduzia o discurso contra a imigração do Presidente dos EUA, Donald Trump, e alertava para uma "invasão hispânica do Texas".

Na perspetiva das leis internacionais de direitos humanos, "os Estados Unidos têm a obrigação de aplicar diversas medidas a nível federal, estatal e local para regular o acesso a armas de fogo e proteger os direitos das pessoas a viver e moverem-se livremente sem a ameaça da violência armada", recorda a AI.

No entanto, critica a Casa Branca pelo facto de o Governo "não ter adotado as medidas suficientes para cumprir a sua obrigação".