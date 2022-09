Alterações climáticas: uma “escolha entre um ciclo virtuoso ou vicioso”

Contém a mais abrangente informação sobre alimentação e clima, foi realizado por especialistas do Painel Intergovernamental Sobre Alterações Climáticas, da ONU, e tornado público esta quinta-feira. As conclusões não deixam margens para dúvidas — a crise climática está a afetar a terra, a degradar os solos, ao ponto de colocar em risco toda a humanidade.

O relatório, que foi aprovado na quarta-feira em Genebra pelas delegações dos 195 países-membros do IPCC, estabelece uma ligação de causa-efeito entre aquecimento global e as situações de seca, erosão dos solos e incêndios, assim como a diminuição do rendimento das colheitas e o derretimento do gelo que cobre o subsolo dos polos. O aumento da temperatura média da atmosfera irá, além disso, resultar em “condições climáticas sem precedentes a baixas latitudes, com potencial para aumentar a fome, as migrações e os conflitos, e em mais danos nas grandes florestas do norte”, avisa o relatório.

A humanidade terá de “fazer uma escolha”, uma “escolha entre um ciclo virtuoso ou vicioso”, assinalam os especialistas, uma vez que “a destruição contínua de florestas e as elevadas emissões de CO2 decorrentes do produção de carne e outras práticas agrícolas intensivas vão agravar a crise climática, com ainda maior impacto sobre as terras”. O ser humano explora 72% do planeta que não está coberto por gelo, e a agricultura, a silvicultura e outras formas de uso da terra são responsáveis por um quarto dos gases com efeito de estufa, refere o relatório.

“Menos carne”, o que implica necessariamente avançar com uma “reforma dos subsídios agrícolas”

Segundo números da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), citados neste artigo do Expresso, globalmente, o setor agrícola — com particular peso do sistema de produção de carne e de produtos lácteos — é responsável por um quinto das emissões de dióxido de carbono e gases equivalentes (CO2eq), como metano. Há cada vez mais estudos internacionais a alertar para a necessidade de mudar radicalmente a dieta alimentar, com cortes no consumo de carne, sobretudo nos países mais ricos, onde se ultrapassam em média as 2500 calorias de carne e gordura diária recomendadas.

Um alerta semelhante é deixado pelos especialistas da ONU responsáveis pelo relatório agora divulgado. “Os consumidores das nações ricas devem reduzir imediatamente o seu consumo de carne e laticínios produzidos de forma intensiva, produtos estes que têm um enorme impacto ambiental”. E os vários governos e empresas devem pôr fim à “desflorestação e permitir que novas florestas cresçam, avançando com reformas dos subsídios agrícolas, apoiando pequenos agricultores e criando culturas mais resistentes”. Os efeitos não serão imediatos, claro, “vão ser necessárias, aliás, várias décadas para começar a senti-los”. O relatório sugere ainda que o preço dos alimentos reflita os seus custos ambientais, tendo sido realizados estudos, no passado, que recomendavam taxar a carne ou dar subsídios à produção de frutos e vegetais.

Uma “tempestade perfeita”

O que também deve acabar, se queremos fazer uma gestão sustentável da terra, é a “queima de combustíveis fósseis, para evitar perdas irreversíveis nos ecossistemas terrestres que fornecem bens relacionados com a alimentação, saúde e habitação”. “Isto é uma tempestade perfeita. Terra limitada, população humana em crescimento e tudo isso embrulhado numa manta sufocante de emergência climática. A Terra nunca se sentiu tão pequena e os seus ecossistemas naturais nunca estiveram sob uma ameaça tão direta”, afirmou Dave Reay, professor na Universidade de Edimburgo e um dos revisores do relatório do IPCC, ao jornal britânico “The Guardian”.

Os especialistas do painel da ONU também destacam que as emissões relacionadas com o uso de fertilizantes aumentaram nove vezes desde a década de 1960, e que o aumento das temperaturas está a fazer alastrar os desertos, sobretudo na Ásia e em África, estando as Américas e o Mediterrâneo também em risco. Outra conclusão que abala? Esta, a de que o “solo, de que a humanidade é totalmente dependente, está a ser destruído a uma velocidade 100 vezes superior ao seu crescimento, e a que destruição verifica-se mesmo em terrenos não cultivados”.