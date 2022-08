O mal saiu à rua em Los Angeles há 50 anos: “Manson era um ícone da maldade, os psicopatas são sedutores”

O cenário era dantesco. Quando a polícia chegou a 10050 Cielo Drive, em Benedict Canyon, Los Angeles, deparou-se com um dos crimes mais hediondos da história dos Estados Unidos. Sharon Tate, a famosa atriz e mulher do realizador de cinema Roman Polanski, foi encontrada morta nessa noite de 8 de agosto de 1969, há 50 anos, com vestígios macabros. Tate foi esfaqueada, baleada e pendurada pelo pescoço a uma viga. Na outra ponta da corda estava o seu cabeleireiro. Estava grávida de quase nove meses e implorou pela vida de ambos. Em vão. Os outros quatro amigos que faziam companhia à artista, Wojciech Frykowski, Stephen Parent, Jay Sebring e Abigail Folger, foram também assassinados brutalmente. Numa das portas da casa, propriedade de Polanski, que estava no estrangeiro, podia ler-se “Pigs” (porcos). Essa palavra foi escrita com sangue de uma das vítimas.

O terror chegara aos bairros chiques da alta sociedade.

A palavra “pigs” fazia cintilar no pensamento de qualquer pessoa o grupo icónico Black Panthers, que combatia o racismo e agitava as águas naquele país, usando muitas vezes essa designação na luta. Os tempos eram rudes, o vento não soprava igual para todos. O homem acabava de pisar a Lua, enchendo a nação de orgulho, e os hippies ganhavam o seu espaço com a mensagem de paz e amor. Faltavam poucos dias para o mítico festival de Woodstock, em Bethel, Nova Iorque. Aquele crime semeou o medo. Na verdade, fez mais do que isso: alojou-se como uma bala com espinhos no coração dos norte-americanos.

Na noite seguinte, Leno e Rosemary LaBianca, donos de um negócio bem-sucedido, apareceram mortos em casa. Estavam amarrados e foram brutalmente assassinados. Rosemary foi esfaqueada 27 vezes. "Morte aos porcos", podia ler-se nas paredes.

“A cidade estava em pânico, as pessoas sentiam que ninguém estava seguro”, diz ao Expresso Rick Alan Ross, um especialista em cultos e autor do livro “Cults Inside Out”.

Aquelas noites sangrentas foram magicadas pela mente distorcida e errante de Charles Manson. Os protagonistas foram os elementos da sua seita, a Família Manson. Mas a polícia estaria dois meses aos papéis, sem nada em concreto para dizer à sociedade. O que aconteceu, afinal? Houve até a tentativa, por parte da seita, de induzir as autoridades em erro, deixando armadilhas para incriminar comunidades negras, como, dizem alguns artigos, plantar os cartões de crédito das vítimas em determinados bairros. O uso da palavra “Pigs” foi precisamente usado para esse efeito, para ser colado aos Black Panthers. A ideia era a de precipitar uma batalha que Manson imaginava que estava por chegar.

A história mudou graças a um descuido, eventualmente beliscado pelo ego, de Susan Atkins, um dos elementos da seita de Manson. Atkins, que conheceu o líder do culto aos 18 anos (1966), foi presa por furto de automóveis e, diz este artigo da BBC, terá confessado a uma prisioneira que foi ela que apunhalou Sharon Tate e que depois saboreou o seu sangue, o mesmo que terá usado para escrever “Pigs”.

“Manson foi um dos líderes de culto mais diabólico da história dos Estados Unidos”, continua Alan Ross. “Era um mentiroso, um enganador, manipulava as pessoas. Viveu a maior parte da sua vida na prisão ou em centros de detenção juvenis. Foi criado confinado à prisão”.

Alguns relatos revelam que a sua mãe, alcoólica, terá trocado o rapazinho Charles por uma caneca de cerveja. Um tio terá ido ao seu resgate depois disso.

"Quando saiu da prisão, estava nos seus anos 30. Para sobreviver à prisão - era um homem muito pequeno -, aprendeu a manipular as pessoas. Era um mestre da manipulação. Quando saiu, ele vestiu a pele de um hippie, artista, poeta… mas ele não era nada disso. Era apenas um jogo que fazia com as pessoas para as iludir e atrair para a sua esfera de influência. Usava drogas e o isolamento para manipulá-las ainda mais e controlá-las.”

Manson queria ser uma estrela de rock. E achava que o seria. Para tal, talvez tenham contribuído amizades como as de Dennis Wilson, dos Beach Boys, e o produtor de música Terry Melcher. Mas nunca aconteceu e sentiu-se traído. “Quando se apercebeu que estas pessoas não iriam fazer dele uma estrela, ele ficou muito, muito zangado. Os assassinatos foram um resultado dessa raiva. Ele queria retaliar contra o establishment em Hollywood e Los Angeles, contra as pessoas que eram ricas, poderosas, que ele sentiu que o ignoraram e não reconheceram o seu grande talento. Não é claro o que aconteceu a Sharon Tate e às pessoas que foram mortas na casa de Roman Polanski, mas acho que ele pensou que algumas das pessoas que o desiludiram estariam por lá.”

Charles Manson criou na sua cabeça um facto: haveria uma guerra entre brancos e negros e os segundos venceriam. O seu grupo, a Família Manson, juntava-se no Spahn Ranch, em Chatsworth, nas montanhas de Santa Susana, na Califórnia, e sobreviveria a este apocalipse. Os sinais desta batalha racial recebeu-os, reza a história, das mensagens alegadamente escondidas nas músicas dos Beatles do “White Album”. A música que terá premido o gatilho da loucura terá sido “Helter Skelter”.

“Ele tinha esta filosofia louca que falava sobre o fim do mundo, de como o seu grupo sobreviveria ao apocalipse”, diz Alan Ross. “Na realidade, ele estava apenas furioso por não ter sido reconhecido como uma estrela, um artista, e ele retaliou por isso. Ele usou os seus seguidores como armas de retaliação. Ele matou pessoas para satisfazer a sua raiva. Podemos chamar-lhe uma raiva narcisista, porque ele era um maníaco narcisista, que usou e abusou das pessoas. Era uma pessoa horrível. Ele foi descrito por muitos profissionais de saúde mental como um psicopata e os psicopatas podem ser muito sedutores. Charles Manson era muito carismático, podia ser muito charmoso, atraía as pessoas. Não era um culto grande, era pequeno, mas ele controlava-o, todos os dias. Ele controlava aquelas pessoas. Estavam isolados, estavam sempre juntos. Eram monitorizados por Manson. Ele sabia como os controlar e que assuntos poderia usar nas suas vidas para os manipular.

“Charles Manson era um ícone da maldade”

Se a natureza dos crimes aterrorizou os norte-americanos, a atitude durante o julgamento não melhorou para suavizar a imagem. Charles Manson, Susan Atkins, Charles ‘Tex’ Watson, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian e Leslie van Houten responderiam pelos seus atos perante o juiz e um país inteiro horrorizado. Rick Alan Ross tinha 16 anos e a imagem que melhor guarda é dessa altura: “Lembro-me de, no tribunal, as mulheres parecerem que estavam em transe, drogadas ou hipnotizadas. Elas pareciam estar desconectadas com o que estava a acontecer. Lembro-me de ficar chocado pela sangria e intensidade dos crimes. Como toda a gente”.

Patricia Krenwinkle, Leslie Van Houten e Susan Atkins dirigiam-se para as audiências de mãos dadas, sorridentes. Chegaram a cantar. O arrependimento não prometia morar debaixo daquela pele.

Que lealdade era esta, afinal? Como era a vida no rancho? O que era Manson para aquela gente? Há relatos de isolamento, drogas, sexo. “Ele dizia qualquer coisa para chamar a atenção para si”, prossegue Rick Alan Ross. “Eu acho que ele não via aquele grupo como um movimento contracultural. O que ele via no movimento contracultural dos hippies, nas marchas pela paz e tudo isso, era apenas para iludir as pessoas. Na minha opinião, ele fingiu o interesse nessas coisas para atrair pessoas para o seguirem. É o que os líderes de cultos fizeram na história: olharam para coisas na cultura popular, usaram-nas para recrutar e manipular pessoas e mantê-las envolvidas. Música, uma causa política, crença em OVNI, o que seja, um líder de culto usa isso para atrair pessoas. O objetivo final não é o de parar a guerra no Vietname ou ser oposição ao establishment, mas sim criar o seu pequeno grupo totalitário onde ele tem o controlo. E o propósito do sexo era ele ter sexo, com quem quisesse, com homens e mulheres do grupo. Quanto às drogas, era para ele drogar os outros e fingir que estava drogado, para depois manipular o estado alucinogénico dos seguidores. (...) Tudo nele era sobre poder e controlo”.

Alan Ross não tem dúvidas: “Charles Manson era um ícone da maldade. Muitos, muitos líderes de cultos são muito similares a Charles Manson, porque o tipo de personalidade que deseja ser um líder de culto e ter aquele tipo de controlo sobre as pessoas é típico de uma personalidade psicopata ou sociopata, alguém que não tem consciência, nem empatia. São guiados unicamente pelo poder, controlo, sexo, agigantamento pessoal, adoração… Uma das características definidoras de um culto é o líder transformar-se num objeto de adoração. Charles Manson era um objeto de adoração. Para os seus membros, era um pai, irmão, amante, o melhor amigo, era tudo para aquelas pessoas do grupo. O mundo delas era definido por ele e, ao ser personificado numa pessoa, essa é a essência típica de um culto destrutivo. Um indivíduo controla o grupo, explora e faz mal a quem controla e, depois, converteu-os em armas e mandou-os matar.”

E eles mataram.

"Às vezes tenho é medo de viver. Morrer é fácil"

As personagens desta história foram todas condenadas à morte, uma pena que seria substituída por prisão perpétua. Manson por ser o arquiteto das mortes.

Quando foi entrevistado para o programa “60 Minutes”, da CBS News, Manson deparou-se com um jornalista que o desafiou a cada segundo. “Estás a falar sobre morrer… isso deixa-me nervoso”, disse-lhe Manson, depois de ser questionado sobre ter escapado à pena de morte. “Eu sabia que não ia para a câmera de gás porque não fiz nada de errado. (...) Às vezes tenho é medo de viver. Morrer é fácil.” O diálogo chega a ser fascinante.

Escaparam à morte, mas não escaparam à vida atrás das barras. Há uma exceção: Linda Kasabian, que, por ser a única com licença de condução, ficou no carro enquanto as atrocidades ganhavam forma na casa de Tate e Polanski, abriu a boca e contou tudo, ganhando imunidade penal. Tem 70 anos e vive supostamente algures em New Hampshire.

Os destinos dos outros foram diferentes. Atkins, que começou uma viagem cristã na prisão, transformando-se numa líder espiritual com obra de caridade na mochila, viu ser-lhe negada a liberdade condicional 13 vezes, diz o artigo da BBC acima referido. Morreu em 2009, na prisão de Chowchilla, na Califórnia, aos 61 anos. Patricia Krenwinkle, que usou o sangue do casal LaBianca para escrever “Morte aos porcos” nas paredes da casa, está na prisão de mulheres de Corona. Tem 71 anos. Leslie Van Houten, que esteve apenas no crime dos LaBianca, está também na prisão de Corona. Tem 69 anos. Watson, de 73 anos, era o homem fiel de Manson. Foi líder de uma igreja cristã, casou, teve quatro filhos e divorciou-se.

Cinquenta anos volvidos, Alan Ross continua intrigado: “Foram particularmente brutais. A senhora [Rosemary] LaBianca foi esfaqueada 27 vezes por Leslie van Houten. O que continua a chocar as pessoas é a brutalidade. A imagem de Sharon Tate pendurada pelo pescoço no final de uma corda, grávida, e a senhora LaBianca esfaqueada vezes e vezes sem conta, e também a localização do crime, por ser um bairro onde as pessoas ricas de Los Angeles viviam. Era isso que Charles Manson queria dizer, basicamente, para todos os ricos e poderosos de Los Angeles: ‘lixem-se, eu consigo, eu posso vir ao vosso bairro e aterrorizar-vos e consigo controlar o terror’. Ninguém se sentia seguro porque Charles Manson violou esse sentimento de segurança que as pessoas achavam ter…”