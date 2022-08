Falha no sistema informático leva ao cancelamento de mais de 100 voos da British Airways

Mais de uma centena de voos da British Airways foram esta quarta-feira cancelados e 300 sofreram atrasos, devido a uma falha no sistema informático da companhia aérea.

O problema que afetou os computadores da empresa dificultou as operações de check in e os embarques em vários aeroportos. Uma das situações mais complicadas verificou-se no aeroporto de Heathrow, em Londres, que é um dos mais movimentados da Europa, refere a Reuters.

“Pedimos desculpa aos nossos clientes. Estamos a trabalhar de forma a tentar resolver o mais rapidamente possível este problema, que resultou em vários cancelamentos e atrasos hoje”, afirmou a companhia num comunicado divulgado durante a manhã.

A situação só foi resolvida ao final da tarde, tendo a companhia aérea pedido desculpa e avisado que os passageiros poderiam alterar os seus voos na sequência do problema.

Esta não é a primeira vez que a British Airways regista um problema no seu sistema informático. Há dois anos, a companhia aérea foi obrigada a cancelar todos os voos dos aeroportos de Heathrow e Gatwick, afetando milhares de passageiros.