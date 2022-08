EUA saem da Síria e Daesh volta a criar raízes

Mais ataques a forças locais, que sem o “apoio e treino” dos EUA encontram-se numa situação de grande exposição e vulnerabilidade, reagrupamento e aumento do seu efetivo, “múltiplas operações de combate” e cada vez mais “coordenadas” e o regresso a territórios dos quais já haviam sido expulsos. O relatório do comité do Pentágono que supervisiona a missão dos EUA na Síria e no Iraque é bastante claro: “Apesar de ter perdido grande parte do território do seu ‘califado’, o Daesh solidificou a sua presença e capacidade de ação no Iraque e começa também a ressurgir na Síria.”

E conseguiu fazê-lo, prossegue o relatório, devido à retirada gradual das tropas norte-americanas na Síria (encontravam-se no país, no início, entre 2000 a 2500 militares), numa decisão anunciada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, em dezembro de 2018. “Sairemos da Síria muito em breve. Deixemos o país resolver os seus próprios problemas, juntamente com o Irão, a Rússia, o Iraque e a Turquia. Estamos a 11.000 km de distância”, afirmou o Presidente norte-americano.

A saída das tropas americanas da Síria e o apelo e a demissão que se seguiram

Na altura, as Forças Democráticas da Síria, a coligação de curdos e árabes apoiada pelos EUA e que combate diretamente o Daesh, alertaram para os riscos dessa decisão, mas sem conseguir revertê-la. A dada altura, a consternação tornou-se óbvia, tendo aliás Jim Mattis, antigo secretário da Defesa, apresentado a sua demissão. Na carta em que oficializou a sua decisão, deixou claro que não concordava com a posição da atual administração norte-americana sobre a relação entre os EUA e os seus aliados: “Apesar de os EUA continuarem a ser a nação indispensável no mundo livre, não podemos proteger os nossos interesses nem cumprir o nosso papel com eficácia sem mantermos alianças fortes e sem mostrarmos respeito por esses aliados”, referiu então.

Não se sabe ao certo quantos soldados se mantêm no país — possivelmente mil, ou não fosse intenção das autoridades norte-americanas reduzir o seu efetivo para metade em maio deste ano e continuar a reduzi-lo a cada seis meses até chegar aos 400 soldados, assim foi revelado — mas o relatório refere que houve uma “retirada parcial” das tropas norte-americanas no último trimestre, mantendo-se apenas uma “presença residual no nordeste da Síria e num deserto perto da fronteira com a Jordânia”.

Campos de deslocados tornam-se terreno fértil para recrutas

O relatório alerta para as consequências disso, salientando que o Daesh “tem atacado forças locais que ainda precisam de apoio e de treino”. “O grupo conseguiu reagrupar-se e manter operações na Síria e no Iraque em parte porque as forças locais permanecem incapazes de levar a cabo operações de longo prazo, realizar várias operações em simultâneo ou manter os territórios de que foram expulsos os terroristas.” Para os EUA tem sido difícil, acrescenta o relatório, “aconselhar os seus aliados no terreno”, estando vedada a Washington a possibilidade de “monitorizar os campos para pessoas deslocadas, que tudo indica serem controlados, atualmente, pelo Daesh, que ali tem recrutado vários dos seus membros”.

Embora incertos, os números da missão dos EUA apontam para que se encontrem na Síria e no Iraque “entre 14 mil a 18 mil membros do Daesh, entre os quais cerca de três mil combatentes estrangeiros”. Num e noutro país, “têm sido cometidos assassínios, emboscadas e atentados suicidas”, tendo o grupo no Iraque “estabelecido um comando mais estável que facilita as operações logísticas e os ataques coordenados”. A estratégia do grupo, refere o relatório, passa por “criar grande agitação nos territórios que perdeu” para impedir, desse modo, que as forças de segurança locais “assumam o seu controlo efetivo”.