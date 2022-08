Jovem que atirou criança do 10.º andar de galeria de arte em Londres vai responder por tentativa de homicídio

O jovem de 17 anos que empurrou uma criança de seis do décimo andar da galeria de arte Tate, em Londres, no passado domingo, vai responder em tribunal por tentativa de homicídio, segundo a polícia britânica.

Por razões de proteção de idade (o acusado ainda é menor) as autoridades não revelam o nome do suspeito mas sabe-se que foi preso pouco depois de ter empurrado o menino de seis anos do miradouro que existe na Tate Modern, uma das mais famosas galerias de arte da capital britânica. O rapaz caiu num telhado situado mais ou menos a meio do edifício e foi assistido no local por paramédicos antes de ser levado de helicóptero para o hospital.

Neste momento a criança está em estado grave mas estável, segundo as últimas informações divulgadas pela Polícia Metropolitana à imprensa.

"A criança ferida está estável mas em condição crítica e neste momento está com a sua família no hospital. A polícia continua a apoiá-los no possível", disse a polícia.

O dia do pânico

O que agora se sabe ser uma tentativa de homicídio aconteceu por volta das 14h, no centro sul de Londres. Uma criança de seis anos foi atirada do tipo da galeria de arte Tate Modern enquanto passeava com a sua família, todos franceses e de visita à capital britânica. De repente ouviu-se um estrondo seco e uma mulher a chamar, muito aflita, pelo filho.

Nancy Barnfield, de Manchester, estava na galeria e contou à CNN o que se passou. Estava no 10.º andar da galeria com os seus dois filhos e ouviu o som que também descreveu como "um estrondo" e, logo de seguida, "várias pessoas a agarrar um jovem". Esse mesmo jovem, disse esta testemunha, olhava as famílias que passavam por ele de forma "muito estranha".

Olga Malchevska, jornalista, estava também nessa mesma plataforma quando o menino caiu e descreveu o que aconteceu como “absolutamente aterrorizante”, numa curta entrevista posterior à BBC Breakfast: "Vi uma mulher a correr e a gritar: 'É o meu filho, meu Deus, meu filho' enquanto chorava desesperadamente".

O suspeito que as pessoas agarraram não tentou escapar e não há, para já, provas de que haja uma ligação entre a vítima e o atacante.