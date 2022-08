Mulher tem um acidente e fica seis dias presa no carro

Uma belga esteve seis dias presa dentro do seu carro depois de um acidente de viação. Corine Bastide, de 45 anos, conduzia perto de Liège quando o seu carro se despistou e saiu da estrada, virando-se. Incapaz de se libertar, tentou usar o telemóvel para chamar ajuda, mas as dores impediam-na de se mexer.

De vez em quando ela ouvia tocar - eram amigos e família preocupados com ela - mas ao fim de um dia o aparelho deixou de funcionar. "Sabia que a bateria tinha chegado ao fim. Tentei gritar quando ouvia pessoas, mas aparentemente ninguém me ouviu", contou mais tarde à agência noticiosa estatal.

O carro não tinha água nem comida, e a onda de calor levava as temperaturas até quase aos 42 graus. Bastide conseguiu beber água da chuva que entretanto começou a cair, e diz que não sentia fome. Entretanto tinha sido lançado um alerta público de pessoa desaparecida, e o seu retrato já era familiar a muitos motoristas.

Ao longo da quase uma semana que o seu pesadelo durou, Bastide diz que foi o pensamento dos seus filhos que a manteve viva e com esperança. A certa altura, um carro parou junto ao cruzamento próximo e Bastide gritou. Uma mulher saiu do carro e foi ver. Quando percebeu quem chamava, perguntou se era ela.

O som do seu nome, dito por aquela desconhecida (na realidade, mãe de um amigo de um dos seus filhos) mudou completamente o seu estado de ânimo. Mais tarde, Bastide exprimiu a sua gratidão, contando que aquela mulher tinha andado à procura dela e, quando finalmente a encontrou, não a deixou mais até ela estar a salvo num hospital.

Com lesões na coluna, Corine enfrenta agora um período de tratamentos e convalescença. O pior momento, diz, foi quando conseguiu abrir uma porta com o pé e acabou deitada no meio de espaços de vidro, sem se conseguir mexer.