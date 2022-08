“Homem voador” atravessa Canal da Mancha

O "homem voador", como já é conhecido em França, conseguiu este domingo de manhã atravessar o Canal da Mancha em cima de uma flyboard. A viagem de Franky Zapata, um percurso total de 35 quilómetros, durou cerca de 20 minutos.

A plataforma voadora estava dotada de cinco miniturboreatores que lhe permitiram descolar e atingir até 190 km/hora, com uma autonomia de uma dezena de minutos.

O francês, de 40 anos, levantou voo às 8h15 perto da praia de Sangatte (Pas-de-Calais) e chegou a St Margaret’s Bay, na costa inglesa. Franky Zapata sobrevoou o mar a 15 metros de altura, com uma paragem a meio do caminho, sobre um barco, para se reabastecer com querosene. A distância que teve de percorrer obrigava-o a essa paragem de reabastecimento de combustível, que transportava na mochila.