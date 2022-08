Esquerda volta costas a Maduro

Aqueles que têm sido os maiores aliados de Nicolás Maduro na América Latina começam a distanciar-se do questionado regime venezuelano. Este é agora classificado de “ditadura” ou “autoritário” pelos ex-sócios do chavismo. Líderes da esquerda regional que se diziam neutros ou mantinham um silêncio cúmplice cedem à pressão internacional e do próprio eleitorado, que vai às urnas em outubro na Bolívia, no Uruguai e na Argentina.

No fim de semana passado o ex-Presidente uruguaio José Mujica (2010-2015) admitiu: “É uma ditadura, sim. Na situação em que está, não é nada além de uma ditadura”. Mujica lidera o Movimento de Participação Popular, força dominante dentro da Frente Ampla, a coligação que governa o Uruguai desde 2005.

