A primavera de Moscovo ainda vai tardar

Os laboratórios "receiam" testar as amostras recolhidas a Alexei Navalny, que se encontra preso desde domingo passado, noticiava, sexta-feira, o jornal "The Moscow Times". O líder da oposição fez uma passagem breve pelo hospital para ser observado, depois de uma reação alérgica aguda, que alega ter resultado de envenenamento.

"Nunca tive uma alergia. Nem à comida nem ao pólen ou a que quer que seja", declarou o advogado e opositor russo, comentando os misteriosos sintomas surgidos na cadeia, onde cumpre 30 dias por ter promovido uma manifestação não-autorizada em Moscovo, no sábado passado.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)