Um caso que “não viola a lei dos EUA mas viola tudo o resto”: o Programa Adoção Segunda Chance (que em Portugal “não seria possível”)

O Programa Adoção Segunda Chance “é a melhor esperança para uma criança com dificuldades de adaptação no seu lar adotivo”, pode ler-se na página online da Wasatch International Adoption, uma agência norte-americana que presta apoio na área da adoção. A instituição é um organismo com competências há mais de duas décadas para intermediar processos desta natureza, tanto a nível nacional como internacional, incluindo os casos de crianças que, tendo sido adotadas, acabam ‘disponibilizadas’ pelas famílias que as receberam para serem entregues a outras famílias. Casos concretos, disponíveis para uma ‘second chance’, são apresentados pela Wasatch no seu site oficial, incluindo fotografias das crianças - com retratos onde invariavelmente todas aparecem a sorrir - associadas a uma descrição do seu percurso, mais os dados a explicar o que correu mal e o tipo de família desejada (“um pequeno lar cristão tradicional”, por exemplo).

Os nomes colocados não são os reais (por questões de salvaguarda da identidade, é justificado), mas as imagens sim, acompanhadas de um sumário dos casos. Na verdade trata-se de uma espécie de anúncio, onde as qualidades das crianças são sublinhadas. Ao lado da foto de um garoto de cabelo curtinho, vestido com uma t-shirt branca com riscas pretas, aparece o seguinte: “O Wesley é um leitor fantástico. Revela uma grande compreensão e gosta de ler tudo o que consegue! Os seus pais adotivos dizem que ele tem uma personalidade magnética que atrai imediatamente as pessoas. Pode iniciar e manter conversas com crianças e adultos. […] É muito inteligente e tem uma excelente memória. É ordeiro, prefere a rotina e é um ótimo ajudante”.

Wesley tem 8 anos e foi adotado com 5, juntamente com dois irmãos biológicos, adianta a sua descrição. Uma adoção internacional, depois de ter vivido a maior parte da sua vida num orfanato, sendo apontado como problema a sua inadaptação à família, que tinha outros quatro filhos. “Assim que chegou a casa e percebeu o tamanho da sua nova família adotiva, ele ficou infeliz. Quer desesperadamente uns pais que possam dedicar-lhe mais tempo.”

Sendo ou não este programa de readoções (privadas), “a melhor esperança para uma criança com dificuldades”, como o define a agência, ou antes uma solução para as famílias que as deixaram de querer, é sobretudo o método que, mesmo operando a agência legalmente nos EUA, já foi questionado.

Em causa “a dignidade das crianças e os direitos humanos”

“Há nisto, desde logo, uma questão basilar: os Estados Unidos não ratificaram a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pelas Nações Unidas em 1989, o que abre portas a situações do género”, considera Olga Fonseca, psicóloga clínica com formação em mediação familiar e também na área da promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens. “Porque este caso - não violando as leis do país - viola tudo o resto, do ponto de vista moral e ético, pondo em causa a dignidade destas crianças e os direitos humanos”, acrescenta ao Expresso.

A psicóloga lembra que “a adoção é um direito da criança, não da família”, para sublinhar como, ao serem assim “expostos”, os 15 miúdos atualmente na categoria “Crianças em Espera” na página da agência estão “completamente desprotegidos”, seja “pelas famílias, pelas instituições ou pelo Estado”.

A Wasatch, que exerce na região do Utah, salvaguarda os pais adotivos originais. “Temos grande empatia pelos pais que fizeram tudo o que podiam para ajudar o filho, mas chegaram à difícil decisão de não terem mais recursos”, é dito, para depois se defender as bases do sucesso do programa: “Como as novas famílias adotivas têm informações abundantes sobre a criança que desejam adotar e estão preparadas para cuidar de uma criança proveniente de uma adoção malsucedida, descobrimos que quase todas essas crianças prosperam e se saem excecionalmente bem no seu novo lar adotivo”.

Com maior ou menor expressão, conforme o país, o problema das adoções falhadas é um facto. Dados apresentados em 2018 no VI Congresso Internacional sobre investigação relacionada com adoções revelavam que nos Estados Unidos a percentagem de adoções interrompidas ou malsucedidas alcançam uma taxa de 10% (cerca de 4% na Europa, tendo sido notícia recente em Portugal o facto de 53 crianças terem sido devolvidas nos últimos três anos às instituições de onde tinham saído). Uma estimativa dos Serviços Sociais e de Saúde norte-americanos refere ainda que das cerca de 135 mil adoções anualmente finalizadas no país, 1% a 5% delas acabam legalmente dissolvidas.

Não raras vezes esses casos acabam nas redes sociais, com a família adotiva a ‘anunciar’ o seu filho para nova adoção. Foi por verificar a existência dessas partilhas que a Wasatch resolveu abrir este o departamento para as segundas oportunidades, forma que a agência diz ter encontrado para “evitar males maiores” e acautelar riscos graves para as crianças - ao serem adotadas sem qualquer supervisão legal ou garantia das competências de quem as escolhe.

“Boas práticas” e “lado humano”

Citado pela “The Atlantic”, Marty Shannon, responsável pelas adoções na Divisão da Criança e Serviços de Família do Utah, não vê qualquer problema na publicação das fotografias das crianças e detalhes das suas vidas. Descreve-o como uma “boa prática”, que a diretora da agência defende, por ser a “tentativa de mostrar o lado humano” dos miúdos.

“Um pesadelo”, não hesita em classificar quem crítica o método, como Richard Klarberg, presidente de um conselho responsável pela atribuição de acreditações em várias áreas de intervenção social.

Do ponto de vista emocional, Olga Fonseca sublinha que a principal consequência será a incapacidade ou extrema dificuldade de estas crianças “se estruturarem psico-afetivamente”, atendendo também a que muitas delas já passaram “por graves e drásticas privações no seu percurso de vida”. Entre as 15 crianças mostradas no site, a maioria dos casos resulta mesmo de adoções internacionais, que para a psicóloga pode significar uma agravante: “estão também fora do seu país de origem”.

A especialista não acredita que a situação fosse possível em Portugal, mesmo que de forma ilegal, por acreditar que temos instituições a funcionar, que estão alerta. “Podemos estar tranquilos”, insistiu.

À luz da lei portuguesa, os casos expostos pela agência Wasatch arriscam, além do mais, configurar casos de abandono – crime previsto e punido quando um progenitor (incluindo um adotante) abandona um filho. Além de Wesley, se voltarmos à lista, também lá está Stella, 8 anos, que veio da Ásia para ser adotada e está com a família atual há já quatro anos.

“A Stella mostra-se agressiva em relação à figura materna. Uma tentativa recente de colocação falhou por causa de ter manifestado esse comportamento com a nova mãe”, diz o texto. Que também diz que a menina tem uma doença óssea, no parágrafo anterior ao que descreve como ela “gosta de usar o cabelo comprido com ganchos ou flores”.

Na fotografia, vestida com um vestido azul escuro florido e com um sorriso desarmante, Stella parece olhar-nos nos olhos. “Adora ajudar os outros”, é um dos elogios feitos pela família que a adotou. Herança biológica, talvez.