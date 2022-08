Os candidatos à nomeação democrata para defrontar Trump em dez citações

Após duas rondas de debates com 20 candidatos à nomeação democrata para as eleições presidenciais do próximo ano, o ex-vice-Presidente de Barack Obama, Joe Biden, continua a ser o mais bem posicionado para defrontar Donald Trump, que concorre à reeleição pelo Partido Republicano.

Biden é também o alvo preferencial dos seus camaradas de partido em acesas discussões sobre questões raciais. Os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren tentam ganhar-lhe terreno, com Sanders a liderar a guinada socialista do Partido Democrata.

O Expresso recorda a seguir dez frases dos dez candidatos que mais se destacaram na segunda ronda, que se realizou nas últimas duas noites de julho em Detroit, no estado do Michigan. A terceira ronda está agendada para 12 e 13 de setembro em Houston, no Texas.

scott olson/getty images

Joe Biden, ex-vice-Presidente

“Todos falam sobre como sou terrível em todos estes assuntos. Barack Obama sabia exatamente quem eu era.”

Elizabeth Warren, senadora do Massachusetts

“Eu sou uma capitalista mas enfrentei Wall Street e ganhei. As grandes empresas têm Washington agarrada pelo pescoço. Eu sei lidar com elas.”

Bernie Sanders, senador do Vermont

“Estou um bocado cansado de democratas que não apostam em grandes ideias. Os republicanos não têm qualquer problema com grandes ideias.”

Kamala Harris, senadora da Califórnia

“Foi Biden que trabalhou com segregacionistas para impedir o ‘busing’, fundamental para acabar com o segregacionismo nas escolas. Nem eu, nem Booker, nem Obama teríamos negociado com aquela gente.”

Cory Booker, senador de New Jersey

“Perdemos o estado do Michigan porque toda a gente, de republicanos a russos, estava apostada em suprimir os eleitores afroamericanos. É preciso dizer isso.”

brendan smialowski/getty images

Beto O’Rourke, ex-congressista do Texas

“Os alicerces deste país estiveram literalmente nas costas daqueles que foram sequestrados e trazidos para aqui à força.”

Pete Buttigieg, mayor de South Bend

“Este país já mudou a Constituição para não podermos beber e voltou a mudá-la porque mudámos de ideias. E dizem-me que não podemos reformar a nossa democracia no nosso tempo.”

Steve Bullock, governador do Montana

“O que é preciso é um Presidente com a capacidade de julgamento e a decência de tratar alguém que chega à fronteira como um de nós.”

Julián Castro, ex-secretário da Habitação

“Caro vice-Presidente, parece que um de nós aprendeu as lições do passado e o outro não.”

John Hickenlooper, antigo governador do Colorado

“Socialismo não é a resposta.”