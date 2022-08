Governo da Colômbia emite mandados de captura contra dez membros da guerrilha do ELN

O procurador-geral encarregado, Fabio Espitia, referiu aos 'media' que os ataques armados ocorreram desde março de 2018 e foram planeados pelos dirigentes máximos do Exército de Libertação Nacional (ELN).

"Foram emitidas ordens judiciais pelos delitos de homicídio, deslocamento forçado e rebelião agravada", disse. Segundo Espitia, a maioria dos 46 casos investigados está relacionada com confrontos entre o ELN e um reduto do Exército Popular de Libertação (EPL), considerado pelo Governo como um grupo ex-guerrilheiro envolvido no narcotráfico. O Catatumbo é uma das regiões da Colômbia com mais plantações de coca.

Estes confrontos, com o objetivo de assumir o controlo de diversos territórios, "provocaram a morte de civis e afetam a tranquilidade das populações de Catatumbo".

Entre os membros do ELN alvos de mandados de captura encontram-se Nicolás Rodríguez Bautista ("Gabino") e Eliecer Herlinto Chamorro ("Antonio Garcia"), que integram o Comando Central desta guerrilha de esquerda.

O ELN iniciou negociações de paz com o anterior governo colombiano em fevereiro de 2017, em Quito, e que em maio foram transferidas para Havana onde a última ronda de diálogo foi concluída em agosto sem avanços significativos.

As conversações estão bloqueadas desde o atentado de 17 de janeiro com carro armadilhado contra uma Escola de Oficiais de Polícia em Bogotá, que provocou a morte de 22 cadetes e 66 feridos, reivindicado por esta organização de guerrilha.

O Presidente da Colômbia, Ivan Duque condicionou o prosseguimento das conversações à libertação das pessoas sequestradas pelo ELN, enquanto a guerrilha exigia previamente o fim das operações militares, das execuções extrajudiciais e um cessar-fogo efetivo.

Numa situação de impasse, o chefe de Estado definiu como um "golpe de alta precisão" a captura anunciada na noite de quinta-feira em Medellí (noroeste) de Edgar Humberto Restrepo ("Mono Clinton"), que liderava a Frente de Guerra Urbana do ELN.

"É um golpe contundente, um golpe nas estruturas do ELN e que compromete muitos dos planos que desde há vários meses pretendiam executar em diversas cidades. Este golpe fortalece ainda mais a nossa agenda de segurança", afirmou.

Duque sublinhou que as autoridades vão "continuar a combater" todas as estruturas da guerrilha e assinalou que o Governo não permitirá que "apelem ao terrorismo para intimidar o povo colombiano".

O chefe de Estado sustentou que "Mono Clinton" é o responsável pelo atentado em janeiro de 2018 contra uma esquadra de polícia na cidade de Barranquilla (norte), que provocou seis mortos e mais de 40 feridos.