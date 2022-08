Vídeo que mostra jovem com esquizofrenia a ser controlado pela polícia está a chocar os EUA

Um vídeo que mostra um homem a ser controlado com violência pela polícia de Dallas, no estado norte-americano do Texas, está a chocar os EUA. O caso remonta a agosto de 2016, mas só agora as imagens foram divulgadas após uma longa batalha legal.

No vídeo exibido pelo “The Dallas Morning News” pode ver-se Tony Timba a ser agarrado num parque de estacionamento por agentes da polícia nos ombros, joelhos e pescoço contra o chão. Apesar dos gritos do jovem a dizer “Vão matar-me, vão matar-me”, os agentes ignoraram as queixas de Timba durante 14 minutos.

Resultado? À medida que Tony Timba ia deixando de respirar e a ficar mais calmo, os agentes acreditaram que o jovem estava apenas a adormecer sem verificar a sua pulsação. Pelo meio ainda brincaram com a situação: “Temos de acordá-lo para ir para a escola” ou “Ele não quer ir para a escola. Só mais cinco minutos, mãe”, atiraram os agentes, entre risos. Só mais tarde é que se aperceberam que Timba tinha perdido os sentidos, chamando de imediato ao local uma ambulância. Mas já era tarde demais para reanimá-lo.

O jovem, que sofria de esquizofrenia, tinha ligado antes para os serviços de emergência, afirmando que se encontrava no parque de estacionamento de um clube de vídeo de filmes para adultos e que estava sem medicamentos e com medo. No entanto, não foi ajudado. Antes pelo contrário.

Os relatórios médicos indicaram um ataque cardíaco como a causa da morte do jovem, causado por “efeitos da cocaína e stress associado àquele episódio”, refere a CBS.

No entanto, as versões da polícia e da família são contraditórias. Se os agentes de Dallas insistiram que o jovem teve naquele momento um “comportamento agressivo” para com as autoridades, a família de Tony Timba garantiu sempre que este foi só mais um caso de violência policial. A divulgação destas imagens dá assim razão ao relato dos pais que se queixaram do “uso excessivo de força” contra o filho.