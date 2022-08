Primeiro-ministro da Etiópia ameaça com corte de internet “para sempre”

Abiy Ahmed tem sido elogiado por reformas que incluem a libertação de prisioneiros políticos e o fim do estado de emergência, mas as paralisações da internet têm deixado muitos etíopes preocupados, num período de realização de exames nacionais.

O chefe do Governo etíope disse que a Etiópia quer a internet para ajudar ao desenvolvimento, mas adverte que não pode ser "água e ar".

No fim de junho, uma tentativa de golpe de Estado causou um corte geral na internet que deixou muita gente assustada já que o país, uma das economias de África com mais rápido crescimento económico e com uma das maiores populações do continente, depende bastante de acesso à internet

Alp Toker, diretor executivo da NetBlocks, uma organização sem fins lucrativos que monitoriza a censura na internet, condenou a decisão: "Em 22 de junho de 2018, o governo de Abiy Ahmed declarou a liberdade de expressão um direito fundamental e ordenou o desbloqueio de mais de 200 sites. Agora, exatamente um ano depois, toda a internet foi bloqueada e a Etiópia ficou digitalmente isolada do mundo", disse Toker à Al-Jazeera.