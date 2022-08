Impasse na escolha do sucessor de Lagarde no FMI

Falhado o objetivo de encontrar um candidato europeu até ao final do mês de julho, o ministro francês das Finanças começa o mês de agosto a tentar encontrar uma nova forma de escolher um nome para substituir Christine Lagarde na direção do Fundo Monetário Internacional.

De acordo com fonte do ministério de Bruno Le Maire, "nesta altura, alguns candidatos reúnem mais apoio do que outros, mas não há total consenso em torno de um nome". O francês, que se tem desdobrado em contactos, em particular com o homólogo alemão Olaf Scholz, avança assim para uma nova conversa com todos os colegas europeus das Finanças e convocou para esta quinta-feira uma vídeo conferência.

O objetivo é "atualizá-los" sobre os últimos de detalhes e chegar a acordo sobre "um processo que permita alcançar um consenso sobre um nome", diz a mesma fonte.

Ao que o Expresso apurou, face ao consenso difícil, poderá ser preciso ir a votos. E essa é uma das opções que será discutida pelos ministros europeus das finanças.