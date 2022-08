Coreia do Norte volta a lançar mísseis (é a terceira vez em menos de duas semanas)

Ao início da manhã de sexta-feira (mais oito horas que Lisboa) um novo lançamento foi identificado pelos serviços de informações militares nos Estados Unidos da América e, segundo a CNN, trata-se de mísseis de curto alcance semelhantes aos que foram disparados na quarta-feira.

Neste momento, a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) está reunida em Bangkok, capital da Tailândia, e Mike Pompeu, secretário de Estado dos Estados Unidos, está presente. Os analistas contactados pela imprensa norte-americana acreditam que este pode ser um dos motivos que levaram o líder Kim Jong-un a lançar o projétil, como forma de pressão e para colocar o assunto na agenda.

Já no dia 24 julho a Coreia do Norte tinha lançado outros dois mísseis de forma a coincidir com a viagem do Conselheiro para a Segurança Nacional, John Bolton, feroz opositor do regime, à Coreia do Sul.

Na quarta-feira, a agência de notícias norte-coreana disse que os lançamentos tinham sido feito pelo próprio líder e que eram um teste para um futuro sistema de “lançamentos múltiplos de grande calibre”.