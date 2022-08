Condenado a prisão perpétua, Miller saiu em liberdade 21 anos depois. Uma década após a testemunha chave ter confessado o crime

John Miller tinha 23 anos quando foi condenado a prisão perpétua, em 1997. Antes e depois do julgamento manteve que estava inocente: não matara Anthony Mullen - o crime que lhe foi atribuído - e nem sequer participara na tentativa de assalto ocorrida junto à principal estação ferroviária de Filadélfia, do qual resultou o homicídio. Disse e repetiu, mas foram precisos 21 anos e 10 recursos legais para a Justiça norte-americana lhe dar razão. No dia 1 de julho um juíz federal ordenou que Miller fosse libertado e já esta semana foi tomada a decisão final de não se avançar para novo julgamento, por não existirem “provas suficientes” contra o acusado.

Miller já é - agora - um homem livre. As fotografias tiradas esta quarta-feira, dia em que abandonou o estabelecimento prisional de Frackville, mostram um homem careca e com barbas, de aspeto jovial para os 44 anos e, sobretudo, exibindo um sorriso rasgado, próprio de pessoa feliz. As notícias reproduzem também as suas primeiras palavras, que não cedem à amargura: A experiência destes anos “tornou-me mais forte”, disse.

Antes, numa declaração escrita distribuída pelos seus advogados, John Miller afirmou estar “muito feliz e entusiasmado por, após 21 anos, ter sido finalmente ouvido” e a sua inocência ser reconhecida. “Vou regressar a casa, para junto da minha família. Estou radiante, entusiasmado e feliz”, escreveu, deixando também uma palavra de agradecimento aos seus representantes legais, cujo esforço reconhece ter sido o que tornou possível a sua libertação: “Sem eles, não sei o que me teria acontecido ou onde estaria”.

Testemunha chave envolvida em assalto

Miller não é o primeiro condenado a ser libertado por ver reconhecida a sua inocência, mas o seu caso tem uma ironia particular. Condenado por homicídio em segundo grau numa sentença que se baseou quase exclusivamente no testemunho de um homem, que disse ter sido o próprio Miller a confessar-lhe ter disparado a arma; os registos do tribunal mostram que o relato foi feito à polícia por David Williams em troca de clemência num caso de assalto em que estava envolvido.

Antes mesmo de John Miller ser ouvido na audiência preliminar, Williams voltou atrás e disse ter mentido. Fez mais. Há já mais de uma década que confessou ter sido ele mesmo o autor do crime.

Fê-lo por mais de uma vez, mas mostrou-se particularmente arrependido de ter apontado o dedo a Miller na carta que, em 2002 escreveu à mãe do condenado. “Não consigo viver com este peso na minha consciência”, dizia a carta, “o seu filho não sabia deste crime, ele nem sequer estava lá”.

A confissão, porém, de nada serviu. Os recursos apresentados continuaram a ser recusados e há oito anos Miller contactou o Pennsylvania Innocence Project, que aceitou o caso e encontrou provas até então não divulgadas à equipa que o defendia, esclareceu o advogado Thomas Gallagher num comunicado. O facto levantou inclusivamente dúvidas sobre se as autoridades sabiam que Williams mentira no testemunho inicial.