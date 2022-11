Presidente de Moçambique anuncia novo acordo de paz com a Renamo

O Presidente de Moçambique Filipe Nyusi anunciou esta quarta-feira que amanhã [1 de agosto] será assinado um novo acordo de paz que “prevê o fim formal dos confrontos entre as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e o braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição”, escreve o portal Sapo de Moçambique.

Este aguardado “entendimento resulta do diálogo entre Filipe Nyusi com o falecido líder do principal partido da oposição Afonso Dhlakama e depois com o atual presidente da Renamo, Ossufo Momade”, com quem Nyussi tem reunido várias vezes.

Desarmar, desmobilizar e reintegrar

O programa de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração do braço armado da Renano, está em marcha desde segunda-feira no âmbito do acordo que vai ser assinado e inclui a zona da Serra da Gorongosa, no centro do país.

O acordo que vai ser assinado esta quinta-feira, é o terceiro tratado “entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Renamo, depois da assinatura do Acordo Geral de Paz de Roma de 1992 e o acordo de cessação das hostilidades militares em 2014”. Nenhum deles foi suficiente para garantir a paz no país e recentemente surgiu uma nova vaga de confrontos.