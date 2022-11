Senador republicano diz que congressista somali devia passar algum tempo no seu país para dar mais valor à América

Rand Paul, senador republicano pelo estado norte-americano do Kentucky, decidiu juntar a sua voz à do Presidente, Donald Trump, e disse numa entrevista que estava disposto a contribuir com alguns dólares para um bilhete de avião que levasse a congressista do Minnesota Ilhan Omar numa visita ao seu país de origem, a Somália, para onde Trump já a tinha aconselhado a regressar há três semanas caso não estivesse satisfeita com a forma como se vive nos Estados Unidos.

“Bom, não estou a dizer que a deveriamos enviar à força para lado nenhum, só estou a dizer que me disponibilizo para contribuir para um bilhete de avião para que ela visite a Somália e pense e aprenda um pouco sobre o desastre que é aquele país - não há capitalismo, não há os direitos que Deus nos deu inscritos numa Constituição e há sete tribos diferentes a lutar umas com as outras há pelo menos 40 anos”, disse o senador em declarações à Breibart News, uma página associada com a ala mais dura da direita norte-americana.

Além disto, o senador disse ainda que a recém-empossada congressista é “do mais ingrato que se pode encontrar” porque diz que “a América é um sítio terrível”. Por isso, “se visitasse a Somália durante algum tempo, podia ser que regressasse para dar mais valor à América”, disse Paul.