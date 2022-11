Metade de cada lado. Construiram um baloiço na fronteira entre o México e os Estados Unidos

Há um baloiço do tipo “sobe e desce” na fronteira dos Estados Unidos com o México, ou melhor, dividido por ela: as crianças sentam-se para brincar umas com as outras, mas quando fazem força no chão para elevarem o baloiço, os seus pés estão a tocar o solo de dois países.

O baloiço foi instalado no domingo, entre a separação de vigas de metal que divide Sunland Park, no Novo México, e Colonia Anapra, uma comunidade na parte oeste de Cuidad Juárez, no México. Para que a ideia resultasse, Ronald Rael, um dos arquitetos que liderou o projeto, teve de pedir aos seus voluntários que fizessem deslizar as enormes traves de aço cor-de-rosa pelas aberturas na fronteira, a que se seguiu a instalação de dois bancos, um em cada ponta da trave, para que as crianças pudessem, com o seu peso, lançar e serem lançados no ar pelos vizinhos do outro lado da fronteira.

“Toda a gente estava muito feliz quando os baloiços chegaram”, disse Rael à rádio pública norte-americana (NPR) através de um email. O projeto esteve em preparação mais de dez anos e, apesar dos nervos, Rael disse que tudo correu sem incidentes: “Os agentes de patrulha fronteiriça nos Estados Unidos não viram problema no projeto, os militares mexicanos também não”.

A ideia de Rael, que desenvolveu o projeto com a sua colega no estúdio de arquitetura Virginia San Fratello, era mostrar que tudo o que acontece de um lado se reflete do outro. “Durante a experiência, crianças e adultos estiveram ligados de diversas formas, com a perfeita consciência de que o que acontece de uma lado tem uma consequência direta no outro”, disseram à NPR.

O projeto está no papel desde 2009 mas Rael e San Frantello consideraram que não podiam esperar mais para o materializar: “Estamos a atravessar uma fase extremamente importante, as relações entre as pessoas em ambos os lados estão a ser cortadas pelo muro e pela política que defende o muro”.