Avião militar em missão de treino despenha-se no Paquistão e provoca 17 mortos

A queda de um pequeno avião militar na madrugada desta terça-feira numa área residencial da cidade de Rawalpindi, no Paquistão, provocou 17 mortos. O aparelho despenhou-se numa localidade pobre nas imediações daquela cidade, onde se situa o quartel-general do Exército.

Citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), o porta-voz da equipa local de emergência, Farooq Butt, disse ter recebido “17 cadáveres, incluindo 12 civis e cinco tripulantes”, acrescentando que outras 12 pessoas ficaram feridas perto da capital paquistanesa, Islamabade.

“Acordei com o som de uma enorme explosão”

Segundo um residente da zona, o acidente aconteceu por volta das duas da manhã. “Acordei com o som de uma enorme explosão. Saí de casa e vi chamas imensas. Corremos para o local. As pessoas estavam a gritar. Tentámos ajudá-las mas as chamas eram tão altas e o fogo tão intenso que não pudemos fazer nada. Entre os mortos estão sete membros da mesma família e a maioria morreu queimada”, relatou Mohammad Sadiq à AFP.

Um outro morador, Ghulam Khan, ouviu o avião enquanto este passava por cima da sua casa: “O som era muito assustador”. O aparelho parecia estar em chamas antes de se despenhar, acrescentou.

Fonte do Exército revelou que o avião se encontrava numa missão rotineira de treino quando o acidente aconteceu.

A equipa de emergência extinguiu o fogo e transportou os feridos para o hospital.