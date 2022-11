Segurança Social francesa vai aprender a detetar mentirosos

França vai treinar os seus funcionários da Segurança Social para detetar mentiras. A ideia é a de reduzir as fraudes na atribuição de prestações sociais, desde as pensões aos vários subsídios: por doença, invalidez, desemprego, entre outras.

Oficialmente, o valor dessas fraudes é estimado em 587 milhões de euros. Mas na realidade poderá ser bastante maior. E, assim, a Sécu (Segurança Social) vai treinar o seu pessoal segundo os métodos do psicólogo norte-americano Paul Ekman, conselheiro da série "Lie to Me" ("Mente-me").

Ekman ensina a ler as chamadas micro-expressões faciais, que duram frações de segundo, bem como a ler outros sinais: postura, mudança do tom de voz, certos gestos (tapar a boca ou os olhos). Um dos sinais mais claros, tradicionalmente, é uma pausa antes de responder a questões que em princípio não requerem pensar muito.

Alguns especialistas avisam que todos esses sinais são falíveis, mas ninguém será considerado fraudulento só por causa deles. Quando muito, eles constituirão um alerta para abrir ou aprofundar uma investigação. A formação, que durará três dias, far-se-á em grupos de entre 8 a 12 pessoas. Um orçamento de 750 mil euros foi estabelecido para o primeiro ano.