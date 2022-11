“Os assuntos internos de Hong Kong são os da China”, defende Pequim

O Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau, que está na dependência do Governo chinês, falou esta segunda-feira sobre a onda de violência que assola Hong Kong há várias semanas. Na primeira conferência de imprensa daquele órgão desde que a região administrativa especial passou do Reino Unido para a China em 1997, o porta-voz Yang Guang salientou que “violência é violência” e “atos ilegais são atos ilegais”.

“O Governo central apoia os departamentos e a polícia [de Hong Kong] na proteção do Estado de Direito”, referiu, garantindo ainda que “Pequim irá continuar a apoiar resolutamente a Administração” daquela região. “Desde que assumiu o cargo de chefe do Executivo de Hong Kong em 2017, a contribuição de Carrie Lam para o bem-estar público e o desenvolvimento económico é bem reconhecida”, acrescentou.

Quanto aos acontecimentos das últimas semanas, o porta-voz disse que a instabilidade “criou impactos negativos sérios na economia”, o que “tem sido desencorajador para as pessoas que estimam Hong Kong”. O Governo local tem de “encontrar maneiras de impulsionar o desenvolvimento económico e responder às queixas dos jovens sobre qualidade de vida e perspetivas de carreira”, aconselhou.

Pequim saúda agentes que “destemidamente continuam nos seus postos a cumprir as suas obrigações”

Pequim espera que “os vários setores [de Hong Kong] se oponham firmemente à violência e salvaguardem o Estado de Direito” e que “a sociedade possa abandonar os conflitos políticos o mais depressa possível”, disse Yang Guang. O responsável também se referiu à “enorme pressão” que os agentes da polícia e as suas famílias enfrentam, saudando os oficiais que “destemidamente continuam nos seus postos a cumprir as suas obrigações”.

O porta-voz do Governo chinês aludiu também às reações internacionais à resposta das autoridades. “Algumas pessoas irresponsáveis de países ocidentais têm feito comentários irresponsáveis. Hong Kong pertence à China. Os assuntos internos de Hong Kong são os da China. Não é permitida a interferência”, sublinhou, acrescentando que “a intenção dos políticos dos países ocidentais” é “fazer de Hong Kong um problema para a China e criar dificuldades ao desenvolvimento chinês”.

Polícia protege gabinete de ligação recentemente vandalizado

A comunicação acontece após confrontos entre manifestantes e polícia de choque no exterior do gabinete de ligação do Governo central em Hong Kong pelo segundo fim de semana consecutivo. Em causa está ainda a proposta de lei, entretanto abandonada, que previa a extradição de suspeitos de crimes para jurisdições, incluindo a China continental, onde os críticos alegam não haver garantias de um julgamento justo.

Na semana passada, manifestantes desfiguraram o emblema nacional e pintaram com spray slogans anti-Pequim no gabinete de ligação em Sai Ying Pun. A segurança no local foi entretanto reforçada e foi colocada uma tela protetora na frente do emblema. No domingo, os confrontos no local foram mais contidos, tendo a polícia montado uma linha de defesa a cerca de 200 metros do edifício e impedido que os manifestantes marchassem em direção a ele.

Cerca de meia centena de funcionários públicos prepara protesto inédito

No entanto, foi mais um fim de semana de confrontos que se prolongaram por várias horas. Este domingo, os manifestantes atiraram tijolos, bombas de tinta e garrafas à polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo e fez pelo menos meia centena de detenções. Mais de uma dezena e meia de pessoas foram hospitalizadas.

Um grupo de funcionários públicos de vários departamentos governamentais emitiu um comunicado anunciando um protesto de apoio aos manifestantes na próxima sexta-feira, estimando reunir cerca de 500 pessoas. Será a primeira vez que um grupo de funcionários públicos se junta a manifestações contra o Governo.

ritchie b. tongo / epa

Protestos já levaram a invasão e vandalização do Parlamento

No primeiro dia de julho, por ocasião do 22º aniversário da transferência da antiga colónia britânica para a China, centenas de manifestantes forçaram a entrada no Conselho Legislativo (Parlamento) e provocaram vários danos materiais, incluindo computadores partidos e paredes cobertas de tinta com mensagens contra a polícia, o Governo e o projeto de lei.

Uma semana depois, Carrie Lam afirmou estar “de coração partido” com os confrontos provocados pela proposta de lei, que descreveu como um “fracasso total”. No entanto, à semelhança do que fizera no mês anterior, quando se limitou a suspender o avanço legislativo da proposta, Lam voltou a não retirar completamente o projeto de lei.

Modelo “um país, dois sistemas”

A 1 de julho de 1997, Hong Kong voltou à China sob o modelo “um país, dois sistemas”, que prevê um conjunto de liberdades, incluindo a liberdade de protesto e um sistema judicial independente, que não são gozadas na China continental. Na comunicação desta segunda-feira, o porta-voz de Pequim disse que aquele modelo “é a melhor forma de governar Hong Kong” e que “o Governo central não irá mudar a direção” do modelo.

Advogados e grupos de defesa dos direitos humanos alegam que o sistema de justiça na China é marcado pela tortura, confissões forçadas e detenções arbitrárias. Pequim nega interferências mas, para muitos cidadãos de Hong Kong, o projeto de lei é o mais recente passo em direção ao controlo continental.