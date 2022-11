Menino de 10 anos obrigado a escrever o que os colegas não gostam nele. O poster foi afixado na sala de aula

Um menino de 10 anos que tinha problemas relacionais na sua escola em Derby, Inglaterra, que o levaram a queixar-se de bullying, foi obrigado a fazer uma lista com as características dele que os seus colegas não apreciavam. Escreveu essas características num poster, que ele próprio teve de desenhar, e que foi afixado na sala de aulas durante o ano lectivo.

Os pais só descobriram a situação no fim do ano, quando a criança levou o poster para casa. E nessa altura ficaram furiosos. O poster tinha frases como "sê feliz, não triste", "pára de gritar" e "não nos chateies". O pai do menino diz que tinha a noção de que o filho nem sempre era bem tratado - chegaram a atirar-lhe uma garrafa à cabeça, o que o levou às emergências hospitalares - mas não sabia porquê.

"Não tínhamos ideia, obviamente, de que quando ele ia para a escola recebia lembretes diários das coisas que as outras crianças não gostavam nele", disse o pai. Acrescentou que, quando abordou o diretor sobre o assunto, ele disse que não percebia por que é que aquilo os incomodava. E descreveu a situação como "justiça restaurativa".

O pai não ficou convencido. "Uma amiga que é professora da primária noutra escola em Derby disse que está familiarizada com esta atividade, e que é suposto sentar-se a criança e pedir aos seus pares que digam coisas positivas sobre ela, e tenta-se que a criança se foque nessas coisas. Em vez disso, ele focaram-se no negativo".

O menino tem necessidades especiais, situando-se no chamado espectro do autismo, com hiperatividade, défices de atenção e uma atitude rebelde. Ao diário "The Guardian", a fundadora de uma associação que apoia esse tipo de crianças explicou que nenhuma criança devia sentir-se mal querida na escola, sob risco de acabar excluída do sistema e privada de uma educação.

"É vital que as escolas procurem a ajuda de especialistas sobre a melhor forma de apoiar as crianças sem minar a sua autoestima", disse.