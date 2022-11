Johnson não quer sentar-se nem com Merkel nem com Macron, mas garante que há “amplo espaço” para um melhor acordo

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, recusa sentar-se com os restantes líderes europeus até eles concordarem em abandonar o chamado “backstop”, inscrito no acordo de saída como garante de que não passa a existir uma barreira física entre a Irlanda do Norte (parte do Reino Unido) e a República da Irlanda (membro da UE) depois de concretizado o Brexit.

Angela Merkel, a chanceler alemã, e Emmanuel Macron, Presidente de França, já enviaram convites a Johnson para que possam discutir este e outros problemas relacionados com o Brexit numa espécie de frente-a-frente, mas o primeiro-ministro britânico parece manter-se firme na palavra dada logo no primeiro discurso como chefe do Governo. Segundo o “The Guardian”, uma das porta-vozes do primeiro-ministro garantiu que ele quer assinar um acordo, mas que não vê grandes razões para aceitar conversar pessoalmente com líderes europeus se a UE não estiver disposta a reabrir as negociações.

O “backstop”, frequentemente traduzido para português como ‘travão’, é dos maiores novelos que Boris Johnson tem para resolver. Isto porque, atualmente, todas as mercadorias passam entre as 'Irlandas' sem qualquer problema, uma vez que quer a República da Irlanda quer a Irlanda do Norte fazem parte de UE e, por isto, estão obrigadas a seguir as mesmas regras, por exemplo, no que toca à qualidade da comida ou à segurança dos brinquedos para crianças. Se o Reino Unido sair da UE deixa de estar obrigado a seguir estas regras. Tudo o que chegue à Irlanda do Norte e tenha de ser vendido na República da Irlanda precisa de passar por controlos da UE porque vai ser consumido por um público que espera produtos com 'standards' europeus. Esta impossibilidade de criar uma barreira física (devido em grande parte à história violenta da ilha) efetivamente mantém o Reino Unido todo ligado à união alfandegária e aos seus regulamentos.

Na Escócia, porém, Boris deu a entender que há “amplo espaço” para mais negociações e disse que os sinais da UE são “muito positivos”. “Ninguém está a tentar sair sem qualquer acordo. Queremos um acordo e eu já tive conversas muito interessantes com alguns parceiros europeus. Falei com Jean-Claude Juncker e com Angela Merkel e [hoje] vamos falar com Leo Varadkar [primeiro-ministro da Irlanda] e o sentimento geral é: ‘ok, eles não vão mudar de posição’ mas foram conversas mesmo muito positivas” .

Pressionado sobre o “backstop”, Boris disse: “Todos eles [UE] sabem em que situação estamos: não podemos aceitar o ‘backstop’, foi rejeitado três vezes e o acordo como está não será aprovado acho que toda a gente entende. Ainda assim há amplo espaço para um novo e melhor acordo”.