Centeno fora da corrida ao FMI

O nome de Mário Centeno já não está na lista dos candidatos à sucessão de Christine Lagarde no Fundo Monetário Internacional. Segundo o “Finantial Times”, a União Europeia pondera agora fazer a escolha entre a Jeroen Dijsselbloem, Kristalina Georgieva e Olli Rehn.

Depois de na sexta-feira o Ministério das Finanças da França - que lidera as negociações para a UE – ter selecionado um total de cinco candidatos, sem chegar a um consenso, o jornal cita “um alto funcionário familiarizado com as negociações” e adianta que foram descartados os nomes do ministro das Finanças português e de Nadia Calviño, ministra com a mesma pasta em Espanha.

O processo de escolha para a liderança do FMI recairá portanto entre Dijsselbloem, o ex-ministro das Finanças holandês que manteve a presidência do Eurogrupo durante o auge da crise da zona do euro; Rehn, um comissário finlandês da UE para a economia e atual chefe do banco central da Finlândia; e Georgieva, atual presidente-executiva do Banco Mundial.

O Fundo abre esta segunda-feira em Washington o período para indicação de candidatos ao cargo de diretor-geral, que terminará a 6 de setembro. O processo de seleção é concluído a 4 de outubro por votação (requerendo uma maioria de 85%) ou por consenso no conselho executivo formado por 24 representantes.