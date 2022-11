Quem ateou o incêndio do Reichstag? Testemunho traz nova luz a mistério histórico

Foi há 86 anos, porém o mistério persiste. Quem foi o verdadeiro autor do incêndio que destruiu o Reichstag em 27 de fevereiro de 1933 pode permanecer ainda numa nebulosa, mas documentos contendo o testemunho de um ex-oficial das SA (Sturmabteilung), até agora desconhecido, foram recentemente encontrados num tribunal de Hannover, Alemanha, lançando mais dúvidas sobre a versão divulgada pelos nazis na época.

Marinus van der Lubbe, um comunista holandês, foi preso, acusado, e viria a ser executado por fogo posto depois de ter confessado a responsabilidade pelo ato isolado com a finalidade de atiçar os comunistas contra os fascistas. E foi deste modo que se tornou fácil atirar as culpas para os comunistas pelo ataque ao Reichstag permitindo que, daí em diante, fossem perseguidos com liberdade e violência "justificadas" pelos nazis.

Esta versão foi contestada mais de uma vez desde então e, oficialmente, desconhece-se quem ateou o fogo. Daí que haja mistério acrescido pelo testemunho agora divulgado num artigo publicado nesta sexta-feira pelo grupo de media alemão RND (Redaktions Netzwerk Deutschland) de Hannover.

Um testemunho de 1955 para o futuro

O artigo divulga o testemunho datado de 1955 de um oficial da unidade paramilitar SA chamado Hans-Martin Lennings. Segundo este affidavit (testemunho feito sob juramento e com todas as condições para ser usado em tribunal) com data de dez anos após o final da II Guerra Mundial, Lennings e os restantes membros da sua unidade SA transportaram Marinus van der Lubbe até ao Reichstag na noite do incêndio.

O documento descreve que, quando lá chegaram, notaram "um cheiro estranho a queimado e viram nuvens de fumo a circular pelas salas". Não é claro se a unidade SA tinha trazido van der Lubbe de uma enfermaria para o Reichstag, mas o relato sugere que o fogo já grassava quando chegaram ao local, escreve a Deutsche Welle.

"Van der Lubbe não poderia ter sido o autor do fogo", lê-se no texto com o testemunho de Lennings, que morreu em 1962, pedindo que a sua versão dos acontecimentos fosse certificada judicialmente para o caso de o incêndio do Reichstag alguma vez voltar a tribunal.

Na época, Lennings protestou contra a prisão do holandês "porque estávamos convencidos de que van der Lubbe não poderia ser o responsável porque, segundo a nossa observação, o Reichestag já estava a arder quando o deixámos lá", disse na época.

O artigo publicado pelo RND conta que ele e as outras testemunhas foram detidos e obrigados a assinar negando qualquer conhecimento sobre o incidente. Mais tarde, viria a saber-se que quase todos os que tinham sabido dos factos sobre o incêndio do Reichstag tinham sido executados.

Hans-Martin Lennings clarifica no testemunho que fora avisado do perigo e que fugiu para a então Checoslováquia.

Ponto de viragem na História do século XX

O incêndio do Reichstag, a Câmara Baixa da República de Weimar, é um ponto de viragem na leitura de praticamente todos os historiadores. Marca o momento a partir do qual Adolf Hitler, já então eleito e oficialmente nomeado chanceler pelo Presidente Paul von Hindenburg em 30 de janeiro daquele ano, suspendeu a Constituição tal como ela vigorava até então.

Em 23 de março, menos de um mês passado sobre ofogo do Reichstag, é votada "com plena justificação" uma emenda à Lei de Base de Weimar que dava ao Governo - na verdade, a Hitler - o poder de legislar sem o envolvimento das outras instituições do Reich.

A emenda, que é conhecida por Enabling Act de 1933, em alemão descrevia as funções que viriam a servir ao Führer para agir como o ditador que seria dali para a frente: Lei para Remedeio da Emergência do Povo e do Reich (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich).

Marinus van der Lubbe foi perdoado postumamente em 2008 pelas autoridades alemãs de acordo com uma lei de 1998, que prevê o levantamento das condenações de pessoas que cometerem crimes durante o regime nazi, lembra a agência noticiosa alemã DPA.