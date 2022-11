"Pai, porquê?" pergunta Francisco perante as mortes de migrantes no Mediterrâneo

Neste domingo o Papa Francisco rezou pelas vítimas de mais um naufrágio na travessia do Mediterrâneo, quando dois barcos com cerca de 300 pessoas a bordo, naufragaram na quinta-feira nas proximidades de Khoms, a cerca de 120 quilómetros de Tripoli, Líbia. Morreram pelo menos 70 pessoas e dezenas de outras continuam desaparecidas.

Após rezar o Angelus, Francisco demonstrou sua dor por mais esta tragédia e convidou os presentes na Praça São Pedro a rezarem “pelas vítimas e por suas famílias”, escreve o Vatican News

“Soube com dor a notícia do dramático naufrágio, ocorrido nos últimos dias nas águas do Mediterrâneo, em que perderam a vida dezenas de migrantes, incluindo mulheres e crianças. Renovo um apelo sincero para que a comunidade internacional aja com prontidão e decisão, para evitar a repetição de tragédias similares e garantir a segurança e a dignidade de todos. Convido-vos a rezar juntos comigo pelas vítimas e pelas suas famílias. E também do coração perguntar: "Pai, por que?”. (silêncio)

Filippo Grandi, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), considerou esta a pior tragédia deste ano no Mediterrâneo e pediu que fosse retomado o "resgate das pessoas no mar, que se acabe com a detenção de refugiados e migrantes na Líbia e se aumentem os itinerários seguros fora da Líbia".