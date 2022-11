CIA esteve envolvida no acidente de Chernobyl, diz nova série russa

Se o desastre nuclear de Chernobyl, a 26 de abril de 1986, foi um dos maiores acidentes de sempre do género, a mini-série que o canal norte-americano HBO passou este ano sobre o assunto foi um dos seus maiores êxitos, tanto em termos de audiências como de aprovação crítica. Mas há pelo menos um interessado que não gostou: a Rússia.

O retrato que a série dá de incompetência e erros que levaram ao desastre é rejeitado por aliados do Kremlin como caricatural. Um apresentador de um canal de televisão disse: "Só faltam os ursos e os acordeões". E já está em preparação uma resposta.

A série dramática que a própria Rússia está a preparar explora a teoria de que houve envolvimento da CIA no acidente. "Muitos historiadores não negam que, no dia da explosão, um agente dos serviços secretos do inimigos estava presente na central".

A nova série, diz ele, "contará aos espetadores o que realmente aconteceu". Produzida pelo canal NTV, propriedade da empresa petrolífera Gazprom, a série conta com um generoso subsídio oficial e promete destacar o patriotismo russo.

Chernobyl foi um momento decisivo quer da era nuclear quer na própria evolução da União Soviética. Os dias que o país levou a admitir o acidente, quando a nuvem radioativa já atingia vários países, entre eles a Suécia, foi um fator na política de glasnost (abertura) introduzida pouco antes pelo então secretário-geral do Partido Comunista e líder do país, Mikhail Gorbachev.

Quanto ao número total de mortos em resultado do acidente, as estimativas vão desde alguns milhares até centenas de milhares, entre vítimas diretas e indiretas. No entanto, para o governo atual, que promove as glórias do passado russo como parte de um conservadorismo social e político, a discussão aberta sobre o assunto é tabu.