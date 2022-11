Supremo Tribunal dos EUA dá luz verde ao financiamento do muro de Trump

E já está: o Supremo Tribunal votou por cinco contra quatro votos bloquear uma diretiva de um juiz da Califórnia que impedia o Presidente Donald Trump de gastar o dinheiro na construção do muro que foi bandeira hasteada durante a campanha que o elegeu em 2016.

Isto significa que Donald Trump vai poder utilizar 2.5 mil milhões de dólares (cerca de 2 mil milhões de euros) na construção do muro que vai separar os Estados Unidos do México.

Apesar da oposição aguerrida dos democratas, que defendem que o muro será ineficaz e é apenas o símbolo das políticas anti-imigração do Presidente, a decisão do Supremo vai agora permitir que sejam canalizadas as quantias necessárias para construir secções do muro nos estados do sul, Califórnia, Arizona e Nova México.

Na conta de Twitter do POTUS lia-se na madrugada deste sábado: "Wow! Grande VITÓRIA do muro. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos elimina a decisão de um tribunal menor, autoriza o prosseguimento do muro da fronteiro do Sul. Grande VITÓRIA para a Segurança e para o Estado de Direito!"

Também nesta sexta-feira, os Estados Unidos e a Guatemala assinaram um acordo segundo o qual os migrantes procedentes das Honduras e El Salvador que passem pela Guatemala terão de pedir asilo ali em vez de se dirigirem diretamente à América.

Reações à decisão do Supremo

As reações à decisão judicial não se fizeram esperar. Nancy Pelosi, a porta-voz da Câmara dos Representantes, disse: "A decisão desta tarde do Supremo Tribunal autorizando Donald Trump a roubar fundos militares para gastar num inútil e ineficaz muro na fronteira que foi rejeitado pelo Congresso é profundamente falhada. Os nossos Fundadores desenharam uma democracia governada pelo povo - não uma monarquia."

Gloria Smith, advogada do grupo ambiental Sierra Club, que tem trabalhado para bloquear os fundos, declarou: "A decisão de hoje de autorizar o desvio de fundos militares para a construção do muro de fronteira vai isolar e destruir comunidades, terrenos públicos e águas na Califórnia, Novo México e Arizona."