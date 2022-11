Polícia detém jovem nova-iorquino que se ia juntar aos talibãs

Um nova-iorquino de 33 anos que se preparava para juntar aos talibãs no Afeganistão foi preso esta sexta-feira no aeroporto John F. Kennedy (JFK) em Nova Iorque. Delowar Mohammed Hossain, de 33 anos de idade, residente no Bronx , é acusado de tentar fornecer apoio material para atos de terrorismo, informou a Procuradoria do Distrito Sul de Nova Iorque em comunicado, citado pela cadeia de televisão NBC.

De acordo com a escutas realizadas pelo FBI e que constam da acusação, Hossain terá dito a um informante confidencial que desde setembro de 2018 se queria juntar ao grupo terrorista no Afeganistão e lutar contra as forças norte-americanas, adiantou Michael McGarrity, diretor-adjunto da unidade de contraterrorismo do FBI, citado pela mesma fonte. Ainda segundo as autoridades, Delowar Mohammed Hossain preparava-se para partir para a Tailândia, destino que seria a primeira escala na viagem para o Afeganistão.

O processo corre no Tribunal Federal de Manhattan, o mesmo que em maio, condenou outro americano por terrorismo. Na altura, os juízes deram como provado que Ali Kourani, um cidadão americano de ode origem libanesa, recolheu informações sobre o funcionamento de vários aeroportos nos EUA, como o JFK, e vigiou as esquadras de polícia em Manhattan e em Brooklyn, bairros de Nova Iorque.