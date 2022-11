Marinha marroquina resgata 242 migrantes no Mediterrâneo

Um dia após o maior desastre envolvendo migrantes e barcos no Mediterrâneo, no qual dois barcos sobrelotados com cerca de 300 pessoas naufragaram ao largo da costa líbia, as autoridades marroquinas salvaram na sexta-feira à noite 242 pessoas que tentavam alcançar a Europa desembarcando em Espanha em barcos insufláveis de pequena dimensão.

A Marinha de Marrocos recolheu 242 pessoas vindas da África subsariana que não conseguiram manobrar os barcos no Estreito de Gibraltar, o ponto que separa os dois continentes. Segundo a MAP, a agência noticiosa de Marrocos, os migrantes receberam cuidados médicos a bordo e foram encaminhados para Marrocos.

Naufrágio ao largo da Líbia

Na véspera, quinta-feira, o naufrágio de dois barcos sobrelotados a cerca de 150 quilómetros de distância de Tripoli foi descrito pelas Nações Unidas como o "pior tragédia do Mediterrâneo" deste ano. Cento e quarenta e sete sobreviventes foram salvos por barcos de pesca e reenviados aos centros de detenção na Líbia, e os outros 150 desaparecidos no mar supõe-se que tenham morrido afogados, segundo declarou o porta-voz do ACNUR, Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Charlie Yaxley, citado pela Deutsche Welle.

O Alto Comissário Filippo Grandi apelou às nações europeias para que reiniciassem as missões de salvamento no Mediterrâneo e declarou a necessidade de haver "maneiras seguras de passar vindo do norte de África" antes que "fosse tarde demais para muitas mais pessoas desesperadas".

Desde o início de 2019, a ONU já contabilizou a morte de 164 pessoas que tentavam passar da Líbia para a Europa. O número de tentativas de passagem é inferior ao de anos anteriores ilustrando as maiores dificuldades que esperam os que tentam. A proporção é muito alta, o ACNUR revela que um em cada quatro que tenta alcançar a Europa morre pelo caminho.

Decisões rápidas sobre o esquema europeu de partilha de migrantes entre os Estados-membros precisam-se depois de a Itália ter fechado os seus portos às organizações não governamentais que se dedicam a salvar migrantes no mar.

Na quinta-feira, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, viu aprovada uma medida que ainda terá de passar no voto do Senado, mas que prevê multas tão altas como €1 milhão para as ONG que aportem sem autorização nos portos italianos, noticia a agência Reuters.